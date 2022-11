María del Monte no ha querido perderse la ceremonia de entrega de los Premios Favoritos 2022, en la que, además, ha sido una de las premiadas. Una noche especial para la artista ya que, además, ha sido la primera aparición pública de la cantante desde que se conociera su enlace con Inmaculada Casal. Muy contenta, la artista ha dicho que está muy bien y muy agradecida por este reconocimiento: “Estas cosas siempre son agradables”, ha asegurado la cantante. “Estoy muy bien, estoy genial. Gracias a Dios, los tiempos han cambiado para bien y afortunadamente conseguí salir de un lugar donde no llegué a entrar, me encuentro muy bien”, ha declarado.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre su boda, sí que se ha pronunciado sobre el momento en el que hizo pública su relación con Inmaculada Casal: “A ver, yo di un pregón y soy consciente de lo que hice. Me salió del corazón hacerlo, pero hasta ahí. Mi vida quiero que siga siendo mía. Tanta normalidad de la que se habla, pues vamos a ser normales y a darle normalidad a todo. Después de 23 años, ya te contaré”, ha declarado la artista.

María del Monte reconoce que se siente un tanto abrumada por el revuelo que ha causado todo esto, porque para ella nunca ha sido un secreto: “Me llama mucho la atención, porque no nos hemos escondido nunca. No hay que darle más importancia a las cosas. En estos momentos de mi vida, lo único que he aprendido es que el día que se va no vuelve y hay que actuar con más bondad de la que podamos y de la que tengamos, porque eso es lo que te hace dormir bien por las noches. Y yo quiero seguir durmiendo bien”, ha sentenciado.

Fue el pasado mes de julio cuando María del Monte e Inmaculada Casal decidían darse el ‘sí quiero’ en Sevilla, aunque no ha sido hasta hace apenas unos días cuando ha trascendido la noticia, cuando lo celebraron junto a sus seres queridos en un hotel de la capital andaluza. Un feliz acontecimiento para la pareja que, sin embargo, se produjo apenas unos días después de que Kiko Rivera sufriera el ictus del que, afortunadamente se está recuperando.

A pesar de que la pareja lleva más de dos décadas junta, no ha sido hasta hace unos meses cuando la artista ha hecho pública su relación, durante el pregón que dio con motivo de las fiestas del Orgullo Gay en su ciudad natal. La cantante sorprendió con sus palabras a todos los asistentes: “He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Hoy quiero decir que soy una más de los que estáis aquí”, confesó María del Monte, antes de invitar a su pareja a que la acompañara en el escenario.