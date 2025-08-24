Muere a los 96 años Jerry Adler, el carismático actor de ‘Los Soprano’ y ‘The Good Wife’

La industria de la interpretación se ha vestido de luto tras recibir una triste noticia: el fallecimiento de Jerry Adler. El actor de 96 años ha dejado huérfanos a sus compañeros y a un ejército de fans que le catapultaron a lo más alto. Antes de repasar su trayectoria hay que tener en cuenta un aspecto importante: empezó a trabajar tarde, después de cumplir los 65. Según contó él mismo en algunas entrevistas, llevaba mucho tiempo ayudando a actores de teatro detrás de las bambalinas y siempre había sentido la necesidad de dar un paso más. De un momento a otro, se dio cuenta de que tenía que cumplir su sueño y empezó a trabajar para convertirse en una estrella. Gracias a su esfuerzo y dedicación, llegó a interpretar personajes en Los Soprano y The Good Wife.

Muchos le recuerdan por su papel de Hesh Rabkin en HBO, pero su trayectoria va mucho más allá de este proyecto, de hecho, muchos actores le ponen de ejemplo cuando intentan trasmitir el valor del esfuerzo a las nuevas generaciones.

Jerry Adler en ‘Los Soprano’. (Foto: HBO)

El artista, nacido en Brooklyn, siempre ha estado ligado al mundo del espectáculo y ejercía de representantes de varios actores que trabajaban en Brodway. En 1956 consiguió que My Fair Lady, la producción de Lerner que revolucionó el mercado, se convirtiera en un referente. Gracias a los resultados que obtuvo, muchos empresarios le intentaron imitar.

La decisión que cambió su vida

Jerry Adler explicó hasta la saciedad que se sentía atraído por la interpretación, pero siempre pensó que no iba a estar cómodo siendo un rostro conocido, por eso no se atrevía a cruzar los límites. Sin embargo, su entorno le animó a aceptar una propuesta que le hicieron y después de cumplir los 60 años comenzó a coquetear con el mundo del cine. Su destreza hizo que Wody Allen se fijase en él y pudo participar en Misterio asesinato en Manhattan.

Jerry Adler en Misterio asesinato en Manhattan. (Foto: Gtres)

Hay otro proyecto que también merece una mención especial: el papel al que dio vida en The Good Wife entre 2009 y 2016. Interpretó a un juez excéntrico cuya trama cautivó a la audiencia desde el primer momento, por eso le propusieron quedarse en la serie. De esta forma, lo que comenzó siendo un personaje esporádico acabó posicionándose como uno de los protagonistas de la ficción.

El artista conocía perfectamente cómo funciona Nueva York, una ciudad en la que ha dejado su huella, por eso no tuvo ningún problema a la hora de ponerse en la piel Howard Lyman. El director de The Good Wife reconoció que, al ver la conexión del intérprete con su personaje, no tuvo más remedio que modificar su hoja de ruta y darle más protagonismo. Como vemos, hoy despedimos a uno de esos actores cuya historia sirve de fuente de inspiración para las jóvenes promesas.