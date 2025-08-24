Así es Miguel Adrover, el diseñador que ha rechazado a Rosalía por "no apoyar a Palestina"

La historia de Alex Adrover ha despertado el interés de mucha gente a raíz del problema que ha tenido con Rosalía. No lo ha dudado dos veces y ha explicado que no iba a aceptar la oferta de la cantante catalana porque considera que sus ideales no deberían ser un ejemplo. «El silencio es complicidad y más aún cuando tienes un gran altavoz. (…) Ahora tenemos que hacer lo correcto, Motomami», le ha dicho a través de sus redes sociales. Pero, ¿qué ha pasado y por qué se ha generado un revuelo tan grande?

El diseñador no perdona que Rosalía, según él, no se haya pronunciado públicamente sobre la situación que atraviesa Palestina. Cree que, teniendo en cuenta su influencia, tendría que estar obligada a romper su silencio. Sin embargo, la artista ha adoptado una postura más comedida y ese es el motivo por el que se niega a vestirla en su nuevos proyectos.

Rosalía en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Las tres claves de Alex Adrover

A pesar de que su nombre esté sonando con fuerza esta semana, Alex Adrover tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria. Su recorrido profesional está sustentado en tres claves: crítica social, moda sostenible y vanguardia. Le gusta innovar, probar cosas diferentes, arriesgar y componer vestidos que no están al alcance de todos. Estas normas le han ayudado a crecer y se ha convertido en el referente de algunas escuelas y tendencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Adrover (@migueladroverofficial)

Adrover consolidó su puesto en la industria en el año 2000, cuando fue galardonado con el prestigioso Perry Ellis Award. Algunos artistas se relajan cuando llegan a lo más alto, pero no es el caso del protagonista de nuestra noticia. Alex siguió creciendo, avanzando posiciones y experimentando con nuevos materiales. Por esa razón, 18 años después de haber recibido el reconocimiento citado anteriormente le entregaron el Premio Nacional de Diseño de Moda.

Sus creaciones son arriesgadas, rompen con los patrones tradicionales y en un principio cuadran perfectamente con la estética de Rosalía. Sin embargo, para Alex Adrover hay algo que está por encima de su profesión: los valores que le han hecho llegar a este punto. Por ello, ha rechazado a la cantante y se ha preocupado de que todo el mundo conozca su postura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Adrover (@migueladroverofficial)

Conquistó a Anna Wintour

En los años 90, Alex Adrover se mudó a Nueva York y empezó a perseguir su sueño: ser diseñador. El problema es que se encontró con una realidad que no estaba a su alcance. Había mucha competencia y no tenía el respaldo de nadie. Sin embargo, siguió luchando y no descansó hasta conquistar a Anna Wintour, una de las personas más importantes del mundo de la moda.

Anna Wintour en un evento de moda. (Foto: Gtres)

Ganarse el aplauso de la reina de Vogue no fue suficiente. En 2001 presentó una campaña llamada Utopía que estaba inspirada en los países islámicos. Fue un error porque este proyecto coincidió con el atentado del 11 S y Adrover empezó a recibir muchas críticas. Nadie entendía su trabajo, así que se marchó a Luxor (Egipto) para ejercer de taxista.

El diseñador cambió de vida hasta que en 2010 hizo un nuevo intento y regresó a Estados Unidos con otra colección. Lo cierto es que despertó el interés de algunos artistas, pero rechazó trabajar con ellos. Es decir, Rosalía no es la única en su lista negra, también se encuentran otras estrellas como Kyne West.