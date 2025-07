El diseñador Miguel Adrover se niega a vestir a Rosalía tras acusarla de no comprometerse con Palestina

El diseñador mallorquín Miguel Adrover ha protagonizado una polémica decisión al rechazar colaborar con Rosalía, la exitosa artista catalana que ha revolucionado el flamenco y la música urbana en los últimos años. El motivo: la ausencia de un posicionamiento público de la cantante a favor del pueblo palestino.

La negativa ha quedado plasmada en un escueto correo electrónico enviado por una de las representantes de Adrover a la persona encargada de gestionar la imagen de Rosalía. «Lo siento, pero Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina», rezaba el mensaje, que el propio diseñador ha decidido hacer público en sus redes sociales.

Adrover no se ha quedado ahí y ha querido aclarar su postura a través de Instagram con un mensaje más personal dirigido a la intérprete de Malamente. El diseñador ha justificado su decisión apelando a la responsabilidad que tienen las figuras públicas con gran repercusión mediática.

«Hay que hacer lo correcto» y «el silencio es complicidad», ha manifestado el mallorquín, quien considera que cuando una persona dispone de un «gran altavoz» con millones de seguidores, tiene también la obligación moral de «usar ese poder para denunciar este genocidio».

Pese a la firmeza de su decisión, Adrover ha querido dejar claro que su veto no responde a motivos personales contra la artista. «Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento», ha expresado en su publicación.

La actitud de Rosalía contrasta notablemente con la de numerosos artistas tanto nacionales como internacionales que sí han mostrado públicamente su rechazo a la guerra que mantiene Israel contra Palestina.

Un ejemplo reciente se vivió en el Festival Internacional de Benicássim (FIB), celebrado entre el 17 y 19 de julio, donde múltiples artistas de primer nivel decidieron cancelar su participación. Residente, exmiembro del grupo Calle 13, La Élite, Samantha Hudson, Judeline, Alba Reche, Ella Eyre y John Talabot fueron algunos de los nombres que se bajaron del cartel en protesta por los vínculos del festival con el fondo israelí KKR.

Esta cascada de cancelaciones puso de manifiesto la creciente presión que sienten algunos artistas para posicionarse públicamente sobre el conflicto de Oriente Medio, algo que Rosalía, una de las figuras más influyentes del panorama musical español, ha evitado hacer hasta la fecha.