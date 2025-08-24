Israel responde en Yemen a los hutíes tras el ataque contra Tel Aviv de un misil con ojiva de racimo

La Fuerza Aérea de Israel ha atacado este domingo 24 de agosto bases de misiles de los terroristas hutíes en Yemen, tras confirmar que un misil lanzado el viernes 22 de agosto por los hutíes llevaba una ojiva de racimo prohibida. Se trata del primer uso de este tipo de munición por parte de este grupo terrorista respaldado por Irán.

Las bombas de racimo están compuestas por múltiples submuniciones que se fragmentan antes del impacto, dispersándose en un área amplia y atacando de manera indiscriminada. En Israel, se registró un único impacto que causó daños leves en una vivienda de Ginaton, sin heridos. Una mujer de 85 años se encontraba dentro de la vivienda y resultó ilesa tras refugiarse en el búnker de su casa.

En junio, el régimen iraní lanzó al menos dos bombas de racimo contra el centro de Israel. Irán también apoya a los terroristas hutíes en Yemen, a los terroristas de Hezbolá en Líbano y a los terroristas de Hamás que administran el territorio palestino de la Franja de Gaza. Desde marzo de 2025, los terroristas hutíes han lanzado 71 misiles balísticos y al menos 23 drones contra Israel.

El ataque del domingo es la decimoquinta operación israelí contra objetivos hutíes en Yemen, ubicados a unos 1.800 kilómetros de distancia.

Objetivos atacados en Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado que los bombardeos destruyeron múltiples instalaciones del grupo terrorista hutí en Saná, incluyendo:

Un emplazamiento militar que alberga el palacio presidencial.

Las centrales eléctricas de Adar y Hizaz.

Un almacén de combustible, utilizado en operaciones terroristas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir han supervisado la operación desde Tel Aviv. Según el ejército, dos líderes terroristas hutíes han perdido la vida en los ataques.

El Ejército de Israel ha señalado que los los terroristas hutíes utilizan infraestructuras civiles y militares para lanzar misiles y drones contra Israel, demostrando la explotación de instalaciones civiles con fines terroristas. Israel ha acusado a los terroristas hutíes de actuar bajo dirección y financiación iraní, incluyendo amenazas a las rutas marítimas globales.

¿Qué es una ojiva de racimo?

Una ojiva de racimo prohibida es un tipo de munición diseñada para dispersar múltiples submuniciones explosivas sobre un área amplia al detonar, en lugar de concentrar toda la energía en un solo punto.

Características de una ojiva de racimo

Dispersión múltiple. Una ojiva puede liberar decenas o cientos de submuniciones, aumentando el área afectada.

Efecto indiscriminado. No distingue entre objetivos militares y civiles, con alto riesgo de víctimas inocentes.

Restos explosivos. Muchas submuniciones no detonan y permanecen peligrosas incluso después del conflicto.

Prohibición internacional. La Convención sobre Municiones de Racimo de 2008, adoptada por más de 100 países, prohíbe su uso, producción, transferencia y almacenamiento.