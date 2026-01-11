18 goles encajados en las primeras partes: una verdadera sangría

18 goles encajados en las primeras partes. El Mallorca es el equipo más batido de Primera División en los 45 minutos iniciales de los partidos, y esa es una explicación de la deficiente primera vuelta que han completado los de Arrasate. Es frecuente que empiece los encuentros desconectado y luego tenga que ir a remolque, y el mejor ejemplo es el de hoy mismo en Vallecas ante el Rayo, al encajar el 1-0 a los cuatro minutos.

La historia se ha repetido desde la primera jornada, cuando el Barcelona se encontró a un Mallorca en plena caraja en Son Moix, y aunque en ocasiones el entrenador ha conseguido evitar la desconexión, lo cierto es que los números hablan por sí solos. 18 de los 28 goles que ha encajado en la primera vuelta han llegado en la primera parte, lo que supone un porcentaje superior al 64%. Inaceptable para un equipo que pelea por mantener la categoría, y que habla muy mal sobre el nivel de concentración de los jugadores.

Jagoba Arrasate tampoco ha sido capaz de revertir la situación, que ha sido especialmente preocupante en algunos partidos, como el ya mencionado ante el Barcelona, ante el Athletic de Bilbao en San Mamés o ante el Atlético de Madrid en Son Moix. Parecía que poco a poco lo había conseguido, pero lo sucedido este mediodía en Vallecas vuelve a abrir una herida que está claro que no había quedado lo suficientemente cauterizada.

El Mallorca arrancará la segunda vuelta el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde en Son Moix ante el Athletic de Bilbao, que no ha jugado este fin de semana ya que adelantó su partido a causa de su participación en la Supercopa de Arabia.