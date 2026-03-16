A qué hora empiezan y por qué canales se pueden ver los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League

La Champions League entra en uno de sus momentos clave. El Real Madrid, Barcelona y Atlético son los únicos equipos que quedan vivos en la máxima competición continental y esperan certificar su pase a los cuartos de final, pero son conscientes de que todavía van a tener que sudar para sacar ese billete tan deseado en estos encuentros de la vuelta de los octavos de la máxima competición continental. Te contamos la fecha, horario y dónde ver por televisión los diferentes encuentros de esta ronda del torneo.

Resultado de los partidos de ida de octavos de la Champions League

La semana pasada arrancó la fase de octavos de final de la Champions League con bastantes sorpresas. Equipos como el Bayern, Real Madrid, PSG y Atlético tienen un pie y medio en los cuartos, al igual que el Bodo/Glimt, que sigue con su sueño europeo. Por otro lado, hay varias eliminatorias que están muy abiertas. El Newcastle y el Barcelona, como el Bayer Leverkusen y Arsenal, empataron 1-1 en la ida, por lo que puede ocurrir de todo. Además, el Galatasaray defenderá en Anfield el 1-0 que consiguieron en Turquía frente al Liverpool.

Galatasaray 1–0 Liverpool.

Newcastle 1–1 Barcelona.

Atlético de Madrid 5–2 Tottenham.

Atalanta 1–6 Bayern de Múnich.

Bayer Leverkusen 1–1 Arsenal.

PSG 5–2 Chelsea.

Bodo/Glimt 3–0 Sporting de Portugal.

Real Madrid 3–0 Manchester City.

Cuándo son los partidos de vuelta de octavos de la Champions League

Esta semana terminarán los octavos de final de la Champions League y conoceremos a los ocho equipos que avanzan a los cuartos de la máxima competición continental. Debemos recordar que en el caso de que el Barcelona y el Atlético pasen a la siguiente ronda se verán las caras en una eliminatoria que va a ser apasionante. Por su parte, el Real Madrid tendría que medirse al Bayern de Múnich si, como se espera, tanto los de Concha Espina como los bávaros superan su cruce.

Sporting de Portugal – Bodo/Glimt. Martes 17 de marzo a las 18:45 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Chelsea – PSG. Martes 17 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 3.

Manchester City – Real Madrid. Martes 17 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 1.

Arsenal – Bayer Leverkusen. Martes 17 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Barcelona – Newcastle. Miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas. Movistar Liga de Campeones 1.

Tottenham – Atlético de Madrid. Miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 1.

Liverpool – Galatasaray. Miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 3.

Bayern de Múnich – Atalanta. Miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 5.

Cuándo se juega la final de la Champions League

A principio de temporada la UEFA anunciaba oficialmente el calendario de esta edición de la Champions League e informaba que la gran final se iba a disputar el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena, en Budapest. Este año Hungría será la sede de la máxima competición continental y en esta ocasión hay una novedad, ya que dicho encuentro arrancará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Tenemos que recordar también que podríamos encontrarnos con un Clásico o un derbi madrileño en la final.

Final de la Champions League. Sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (horario peninsular) . Puskas Arena (Budapest, Hungría).

Dónde ver por televisión en directo los octavos de la Champions League

Tenemos que destacar que el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todos los partidos de la máxima competición continental, como también de la Europa y de la Conference League es Movistar+. Esto significa que esta plataforma de pago ofrecerá por televisión en directo todos los encuentros de la vuelta de los octavos de la Champions League a través de los diferentes canales de Movistar Liga de Campeones. Esto significa también que no se podrá ver gratis por televisión en abierto.

Además, los aficionados del Real Madrid, del Atlético y del Barcelona y los amantes de las diferentes competiciones continentales también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online todos los partidos de la vuelta de los octavos de final de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Por si fuera poco, este medio ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver todos los encuentros.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO y en la DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los partidos del Real Madrid y del Barcelona. Cuando acaben los encuentros publicaremos las crónicas de los equipos españoles y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan desde los diferentes estadios europeos.