Así queda el cuadro del Masters 1000 de Miami 2026: contra quién juega Carlos Alcaraz y posibles rivales

El Masters 1000 de Miami ya tiene su cuadro oficial. El gran torneo de tenis en Estados Unidos ha sorteado el que será su calendario para la edición de este 2026, que se disputará esta semana y la próxima, con la final el próximo 29 de marzo.

En lo que se refiere a Carlos Alcaraz, número uno del mundo, el español ha tenido un sorteo muy complicado, sobre todo exigente. En segunda ronda (primera para Alcaraz) se podrá medir contra Joao Fonseca, el brasileño que es uno de los jóvenes más prometedores del circuito y que viene de exigir mucho a Jannik Sinner en Indian Wells.

Si bien Alcaraz no puede medirse a Sinner o Zverev hasta la final de este Masters 1000 de Miami, sí que su camino en el torneo estadounidense es duro. El jugador murciano podría medirse en tercera ronda con el estadounidense Sebastian Korda y en cuarta ronda con el ruso Karen Khachanov. En el horizonte, tiene un cuarto de final contra Jack Draper o Taylor Fritz. Ya en semifinales, aparecen varios nombres: Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Tommy Paul, Flavio Cobolli…

El cuadro del Masters 1000 de Miami 2026

Carlos Alcaraz viene de perder en semifinales de otro Masters 1000, el de Indian Wells, ante Medvedev, que va por el otro lado del cuadro en este de Miami. Aquí, Jannik Sinner debutará contra el bosnio Damir Dzumhur o un jugador procedente de las clasificaciones y tiene en el horizonte una cuarta ronda contra el ruso Andrey Rublev.

En este cuadro del Masters 1000 de Miami, hay más españoles. Por ejemplo, Alejandro Davidovich comenzará su torneo en la segunda ronda contra o el francés Quentin Halys o un jugador procedente de las clasificaciones. Roberto Bautista se verá las caras con el australiano James Duckworth en primera ronda.

Cabe recordar que en este Masters 1000 de Miami de 2026 no está Novak Djokovic.

Quiénes son los rivales de Alcaraz en el Masters 1000 de Miami