Alcaraz pierde su imbatibilidad y alucina con Medvedev: «Corrí todo el tiempo, nunca le vi jugar así»

Alcaraz no disfrutó en todo el partido, apenas esbozó algunas sonrisas puntuales, más por ímpetu y pundonor que por fluidez en su tenis. No pudo escapar (3-6, 6-7) del revés de Medvedev, que firmó una exhibición majestuosa, la mejor de toda su carrera, para batir al murciano y citarse con Sinner en la final de Indian Wells. El ruso, a sus 30 primaveras, se reivindica con un triunfo merecido tras años vagando por el desierto de la desidia. No fue suficiente el pundonor para Alcaraz.

El déficit de tenis de un lado y el superávit de otro inclinaron la balanza. Suele ser habitual que el rival de Alcaraz muestre su mejor versión el día que se enfrenta a Alcaraz. «Para ser sincero, nunca le había visto jugar así. Se merece totalmente la victoria y estar en la final aquí. Por mi parte, hubo algunos juegos, sobre todo en el primer set, en los que dejé escapar mi saque. Además, estuve corriendo todo el tiempo contra él, así que fue duro. Aun así, me siento orgulloso de haber luchado hasta el último punto», aseguró Alcaraz tras la derrota.

El ruso pone fin a la racha invicta de Carlitos en 2026. Contaba sus 16 partidos por victorias. «No pienso en que tengo que ganar cada partido. Mi mentalidad es jugar para mí, para mi equipo y para la gente cercana. Se trata de perseguir los objetivos que me marco antes de cada torneo. Es verdad que a veces sientes que tienes una diana en la espalda. Pero también significa que los rivales saben que para ganarme tienen que jugar a un nivel muy alto durante una hora y media o dos horas. Eso es algo que tengo que aceptar y para lo que tengo que estar preparado a partir de ahora», analizó Alcaraz.

El murciano trató de ajustar la táctica en el segundo set, pero tampoco alcanzó. «Ya en el primer set intenté cambiar algunas cosas, pero él encontraba soluciones a todo. En el segundo intenté jugar con más altura, con más bote, esperando mi oportunidad para atacar. Traté de ser más agresivo al resto y también subir más a la red. A veces funcionó y otras no. Tuve mis oportunidades, pero no las aproveché. Creo que la gran diferencia fue que él salvó cuatro puntos de break y yo no salvé ninguno», afirmó Alcaraz.

Por último, Carlitos analizó la buena versión ofrecida por su rival. «Lo que más me sorprendió fue lo agresivo que jugó todo el tiempo. Sabía que iba a intentar ser agresivo, pero la forma en que lo hizo me sorprendió mucho. Jugaba agresivo y prácticamente no fallaba tanto como esperaba. Además, las condiciones eran diferentes porque la pelota botaba muy alto. Después de mi saque siempre parecía estar bien colocado para responder. Siempre encontraba el espacio para el passing o para obligarme a volear en una mala posición», finalizó Alcaraz.