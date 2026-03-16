Los asesinos de Francisca Cadenas destruyeron y tiraron sus móviles a la basura al verse cercados por la UCO. Inmediatamente después de ser llamados a declarar como investigados en la desaparición de su vecina de Hornachos (Badajoz), los dos hermanos sospechosos machacaron sus teléfonos y se deshicieron de ellos.

Ahora, uno de los argumentos que les ha llevado a prisión provisional a los vecinos de Francisca Cadenas es, precisamente, el peligro de que puedan destruir pruebas relevantes para la investigación que ahora trata de determinar dónde y cómo se produjo exactamente el crimen.

El auto de prisión de los hermanos que ha dictado el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, también avanza que los dos hermanos estaban de acuerdo en destruir las pruebas, lo que vincula a ambos directamente con el crimen.

Micrófonos en la casa y en sus coches

La Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) conoce al dedillo los movimientos y conversaciones de los dos hermanos ya que durante meses les pinchó sus teléfonos e instaló micrófonos en su vivienda y en sus vehículos.

De esas conversaciones grabadas por la Guardia Civil se desprenden tres datos fundamentales. Los investigados hablaban de las malas sensaciones que les producía una parte concreta de su casa donde estaba enterrada a Francisca Cadenas, de la «obsesión sexual» que tenían con la víctima y del rechazo que les producían las búsquedas frecuentes de los habitantes del pueblo en busca de su vecina desaparecida.

Raptada, atada y golpeada

La desaparición de Francisca Cadenas tuvo lugar a las 23:15 de la noche del 9 de mayo de 2017. Sus vecinos, Julián en solitario o con ayuda de Manuel, la introdujeron en su casa, la golpearon, la ataron y la desnudaron de cintura para abajo.

La autopsia ha descubierto multitud de golpes en el cráneo y en la cara, pero también que sus agresores estrangularon a Francisca.

Luego, descuartizaron sus restos y los metieron en una pequeña arqueta del patio de luces de su casa, a poca profundidad. En los días siguientes taparon el agujero con cemento y losetas, pero la obra saltaba a la vista. Allí encontró la Guardia Civil los restos de Francisca Cadenas el pasado lunes y detuvo de inmediato a los dos asesinos.