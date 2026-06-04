La Subdelegación del Gobierno en Gerona ha tardado dos años en expulsar de España a un violento delincuente senegalés multirreincidente, inmigrante ilegal en España y residente en Figueras, e investigado por robos con violencia, hurtos, amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y hasta una tentativa de homicidio.

El sujeto a expulsar, un delincuente de 45 años de edad muy conocido por los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, estaba perfectamente localizado desde hace años, ya que no dejaba de delinquir a diario en Figueras, donde tiene atemorizados a todos los vecinos del barrio.

Sin embargo, el delincuente a expulsar no ha sido detenido, según fuentes policiales, hasta que la Subdelegación del Gobierno en Gerona ha finalizado un largo proceso de expulsión abierto en el año 2024 por incumplir la legislación vigente en materia de extranjería.

El motivo ha sido, según fuentes policiales, las gestiones prolongadas con las autoridades consulares de Senegal como españolas para conseguir la documentación necesaria para que la Policía Nacional pudiera expulsar al delincuente.

Tenía atemorizados a los vecinos

Los agentes explican que el delincuente multirreincidente había «generado una honda alarma social y alteraban gravemente la convivencia pacífica en Figueras» con sus actos.

Los vecinos del barrio vivían atemorizados por la violencia constante que exhibía el inmigrante en situación irregular. Los gritos y amenazas eran habituales a diario. También le han sorprendido y grabado, destrozando el mobiliario urbano, las lunas de comercios, o incluso quitando las tapas de alcantarillas para provocar accidentes.

El delincuente vivía de okupa

De hecho, los vecinos ya habían denunciado reiteradamente la conflictividad asociada a su presencia. Como no tenía domicilio fijo, la Policía y los Mossos establecieron un dispositivo hasta localizarlo y detenerlo en una vivienda okupada.

Desde Figueras fue trasladado por vía terrestre hasta el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y desde allí enviado a Senegal, desde donde no podrá regresar en unos años.