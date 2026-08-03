El delincuente chileno que acechaba a ancianas en portales para apalearlas y robarles ha sido cazado a su vez por los Mossos d’Esquadra durante uno de sus asaltos. El detenido, reincidente de 36 años, está acusado de atacar con violencia a siete ancianas de entre 60 y 80 años de edad en Barcelona para robarles las joyas que llevaban encima.

El delincuente siempre actuaba de la misma manera para aprovechar la vulnerabilidad de sus víctimas. Se dedicaba a acechar a ancianas en la vía pública para encontrar posibles víctimas del robo. Una vez seleccionaba a la mujer, siempre de edad avanzada; la seguía hasta su domicilio para perpetrar el robo.

Los asaltos a las ancianas siempre se producían en el portal o en el ascensor de la vivienda de las mujeres, donde las víctimas no podían escapar ni recibir auxilio de terceras personas.

Un año apaleando ancianas

Los agentes han reconstruido las andanzas del violento delincuente que se dedicaba a asaltar a las ancianas desde hace más de un año. Según los datos policiales, los siete delitos que se le atribuyen los cometió presuntamente entre julio de 2025 y julio de 2026.

Para no ser sorprendido por la Policía y evitar las operaciones para atraparlo, el ladrón no atacaba dos veces seguidas en el mismo barrio de Barcelona; así cometió robos en los distritos de Sant Martí, Sant Andreu y el Eixample, además de otro asalto en la localidad de Malgrat de Mar.

Atrapado por una cadena de oro

Finalmente, pasado 21 de julio, los agentes le localizaron en Cornellá y comenzaron a seguir discretamente al delincuente, hasta que observaron que se disponía a robar a una mujer y se abalanzaron sobre el ladrón.

En ese instante, el ladrón estaba intentando robarle una cadena de oro a una mujer en el interior de un portal de Barcelona, pero no lo consiguió. Los agentes le sorprendieron en el mismo lugar de la emboscada. Los investigadores pudieron constatar que el sujeto vendía los efectos robados de inmediato a peristas para deshacerse de las pruebas de sus asaltos.