El hombre que ha asesinado a su pareja este martes por la noche en un piso de Barcelona se ha entregado voluntariamente en una comisaría de los Mossos d’Esquadra durante la madrugada. El homicida se ha presentado en las dependencias policiales del Ensanche, cubierto de sangre y en pleno ataque de ansiedad, tras huir del escenario del crimen. Ambos, víctima y asesino, son de origen brasileño.

Los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han tenido que atender al homicida de un fuerte ataque de ansiedad tras ser detenido como presunto autor de la muerte de su pareja de 35 años. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recopila datos para confirmar si efectivamente se trata de un crimen machista.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han condenado este miércoles el feminicidio, el cuarto que se produce en lo que va de año en Cataluña. El consistorio ha convocado un minuto de silencio mañana, jueves, en la plaza Sant Jaume de Barcelona en señal de rechazo de este asesinato.

La mató delante de sus hijos

Los hechos tuvieron lugar este martes, 28 de julio, pasadas las 19:30 horas de la tarde en el piso de la pareja de la calle Andrade de Barcelona. Allí, el detenido asesinó a puñaladas a su mujer delante de sus hijos.

Tras el crimen, el asesino huyó del domicilio en un turismo de color blanco que fue encontrado horas después quemado en el barrio de Navas para no dejar huellas, muy cerca del lugar de los hechos.

En el escenario del crimen, los Mossos d’Esquadra y los sanitarios hallaron a la mujer al borde de la muerte por las heridas sufridas por arma blanca. Los sanitarios intentaron reanimarla, pero no pudieron hacer nada para salvarla.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se hizo cargo del caso y activó una búsqueda urgente para localizar a la pareja de la víctima. Finalmente, el asesino se entregó ensangrentado en la comisaría del Ensanche a la 1:20. horas de la madrugada de hoy, miércoles.

Ahora la investigación deberá aclarar las circunstancias exactas del crimen, qué motivó el ataque y si había antecedentes o denuncias previas por violencia machista entre la pareja. En lo que va de año ya se han registrado 31 crímenes por violencia de género en España, presagiando un repunte destacado de en la violencia contra las mujeres.

Ante cualquier indicio o situación de violencia de género, hay que llamar al teléfono 900 900 120. La línea es gratuita, confidencial, no deja rastro y opera las 24 horas cada día del año en varios idiomas. Ofrece atención psicológica directa, un primer asesoramiento jurídico y se deriva a las víctimas a los servicios especializados.