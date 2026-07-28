El argelino que ha dejado a un vecino en coma de una paliza tiene un expediente de expulsión desde hace años

Said Leksili, el delincuente argelino detenido por dejar en coma a un vecino de Valencia de una paliza brutal, entró en España de forma ilegal hace seis años y desde poco después tiene abierto un expediente de expulsión que no se ha ejecutado. El agresor, ahora en prisión provisional, ya tenía 18 antecedentes policiales, la mitad por hechos violentos, hasta que el viernes atacó salvajemente a la víctima sin motivo alguno.

Este inmigrante irregular de 26 años entró en España de forma ilegal en el año 2020 y, desde su primera detención hace años, tiene abierto un expediente de expulsión que no se ha resuelto.

El agresor vive en un limbo jurídico desde hace años, mientras ya acumula 18 antecedentes policiales, la mitad por robos con violencia, agresiones y atentado a la autoridad.

El inmigrante usa dos identidades falsas

En su ya abundante carrera delictiva en España, el inmigrante ilegal utiliza dos identidades diferentes y ambas supuestamente falsas, según ha podido confirmar la Policía Nacional.

Según una de sus identidades, el agresor es un súbdito marroquí. En otra, un ciudadano argelino llamado Said. En su ficha policial no consta domicilio conocido ni número de teléfono del arrestado.

Su último delito, por el que ha sido enviado a prisión provisional, lo cometió el pasado viernes 24 de julio, pasadas las 20:30 horas en la calle Ingeniero José Sirera de Valencia. Allí se encontraron al argelino en un estado de agresividad extremo y a la víctima sangrando abundantemente por la cabeza.

Le atacó por la espalda y sin motivo

Tras detener de inmediato al agresor, los agentes hablaron con varios testigos que contaron cómo el delincuente argelino atacó por la espalda y sin motivo alguno a la víctima.

Una tercera testigo que había grabado los hechos entregó los vídeos a los agentes. En las imágenes, de gran dureza, se observa al inmigrante ilegal propinando puñetazos y patadas a su víctima en la cabeza hasta dejarla en estado de coma.

En el vídeo se puede observar cómo, a pesar de los tímidos intentos de los testigos por proteger a la víctima, el agresor continúa dándole puñetazos y patadas en la cabeza hasta dejarle inconsciente en un estado de máxima gravedad. Incluso «saltó encima de la cabeza del pobre hombre», apuntaban los testigos.

«Bebí mucho y no recuerdo nada»

Este domingo, el delincuente se acogió a su derecho a responder sólo a su abogado durante su puesta a disposición judicial acusado del delito de tentativa de homicidio.

«Bebí mucho y no recuerdo nada», se limitó a declarar el argelino sobre la terrible paliza a Arturo C., el vecino de Valencia de 47 años que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en el hospital.

Tras escuchar su declaración, la juez de la plaza 13 de la Sección de Instrucción de los juzgados de Valencia le envió a prisión provisional.