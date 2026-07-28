El argelino que dejó en coma a una persona por una paliza suma 18 detenciones desde que entró en España ilegalmente

Said Leksili, el hombre argelino que ha dejado en coma de una paliza a un vecino de Valencia, acumulaba, desde su llegada a España de forma ilegal en 2020, 18 detenciones por hechos violentos, seis de ellas este año. De los arrestos, tres son por delitos de lesiones y los mismos por robo con violencia, mientras que el resto serían por reclamaciones de juzgados.

La experiencia judicial de este inmigrante ilegal con nacionalidad argelina le ha servido para acogerse a su derecho a responder sólo a las preguntas de su abogado, en el momento en que pasó a disposición judicial, acusado de tentativa de homicidio, tras la paliza. En su escueta declaración, el delincuente se escuda en la ingesta de alcohol para utilizarlo como un eximente a su favor en un futuro juicio.

Said L. propinó sin motivo aparente puñetazos y patadas en la cabeza al ciudadano, de origen sudamericano, que estaba indefenso en el suelo y se encuentra ingresado en estado crítico en el hospital.

En su declaración ante la juez de la plaza 13 de la Sección de Instrucción de los juzgados de Valencia, el argelino se limitó a transmitir el siguiente mensaje. «Bebí mucho y no recuerdo nada». Esto es lo único que dijo el argelino ilegal sobre la terrible paliza a patadas y puñetazos en la cabeza que le dio a un vecino, que actualmente se debate entre la vida y la muerte en la UCI de un hospital valenciano.

La juez envió el domingo a prisión provisional al delincuente, acusado de tentativa de homicidio, y la acusación particular plantea una tentativa de asesinato, que podría escalar a una acusación de asesinato si la víctima no supera la gravedad de sus lesiones cerebrales. En estos momentos, la víctima, de 47 años, se encuentra en estado crítico con lesiones craneales de carácter grave y numerosas fracturas fruto de los puñetazos y patadas en la cabeza que recibió en la paliza.

El vídeo de la paliza

Las imágenes de la paliza propinada por el inmigrante ilegal, que fueron grabadas por varios testigos, muestran al delincuente propinando patadas en la cabeza y puñetazos múltiples a su víctima hasta dejarla en coma. Los hechos sucedieron en el barrio de Marcelino, en Valencia, y la grabación sirvió para detener y enviar a prisión provisional al agresor con la mayor celeridad.

El delincuente multirreincidente atacó por sorpresa al ciudadano, que no podía defenderse al tener un brazo escayolado. En el vídeo se puede ver como, a pesar de los tímidos intentos por proteger a la víctima, el agresor continúa con la paliza hasta dejarle en estado de máxima gravedad. Según los testigos, «saltó encima de la cabeza del pobre hombre», golpeándole.

Las imágenes y los testigos, que le reconocieron sin duda, han dejado claro que el agresor ni siquiera conocía a la víctima y que se ensañó con el vecino, Arturo, cuando no podía defenderse.