La sencilla prueba que revela cómo envejece tu cuerpo y permite saber si tienes una edad biológica mayor de la que marca tu DNI

Esta prueba revela cómo envejece tu cuerpo y permite saber si tienes una edad biológica mayor de la que marca tu DNI. La longevidad se ha convertido en una ciencia que gana cada vez más y más seguidores. Luchar contra un paso del tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más. Una correcta alimentación y el ejercicio físico necesario para hacer realidad este cambio que nos servirá para ganar la batalla a un paso del tiempo que puede convertirse en algo que pasará a la historia.

Saber en primer lugar, cómo está nuestro cuerpo, puede ser algo clave, un punto de partida que acabará marcando una diferencia importante. En unas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones del todo inesperadas. Este cuerpo que envejece, aunque no todos a la misma velocidad, puede acabar siendo la puerta de entrada a unos cambios que deberemos tener en cuenta. Quizás no tengas la edad que marca tu DNI.

Permite saber si tienes una edad biológica mayor de la que marca tu DNI

Quizás la edad que marca tu DNI no es la misma que la que tu cuerpo refleja. Hoy en día el ritmo de vida al que nos enfrentamos no es el mismo que el de nuestros padres o abuelos. Todo ha cambiado y lo ha hecho en función de unas características que han ido moviéndose a través del paso del tiempo.

Ese ritmo de vida que nos lleva a intentar hacer todo y más, en muy poco tiempo, puede convertirse en la mejor opción posible, cuando lo que tenemos por delante, es un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Los años suman, pero cuidado, sin que tengamos en consideración algunas variables que son esenciales para un cuerpo en plena forma, no conseguiremos aquello que queremos. Es momento de saber qué puede pasar con una manera de afrontar los cambios que puede ser esencial.

Mantenerse en forma o al menos, activos, es algo que no le damos la importancia necesaria, sino todo lo contrario. Es hora de saber cómo hacer realidad esa transformación que acabará dando lugar a una edad biológica que puede estar por debajo en el mejor de los casos, pero también por encima de lo que marca el DNI.

Esta es la sencilla prueba que revela cómo envejece tu cuerpo

Saber cómo envejece tu cuerpo es algo que podemos descubrir con la ayuda de una sencilla prueba que puede cambiarlo todo por completo. En especial, cuando descubrimos lo que revela nuestro cuerpo y la forma de combatir con algunos elementos que serán esenciales.

Los expertos de AARP nos explican que: «Un estudio de junio de 2024 publicado en la Revista Europea de Cardiología Preventiva encontró que los adultos de 46 a 75 años con las puntuaciones más altas en la prueba de elevación sentada tenían aproximadamente seis veces menos probabilidades de morir por enfermedades cardíacas y otras afecciones cardiovasculares durante la siguiente década, y cuatro veces menos probabilidades de morir por cualquier causa en comparación con aquellos que más lucharon con el movimiento».

Siguiendo con la misma explicación: «Dr. Claudio Gil Araújo, médico en medicina deportiva y autor principal del estudio, dice que la prueba es un predictor particularmente fuerte de la esperanza de vida porque mide no solo la aptitud aeróbica, sino también la fuerza muscular, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la composición corporal, todo en un solo movimiento».

Este punto de partida puede cambiar por completo la forma de ver el mundo: «Juntas, esas cualidades son esenciales no solo para la autonomía y la calidad de vida, dice, sino también para evitar caídas, que pueden ser graves e incluso mortales para los adultos mayores. La conclusión, dice Araújo, es que «si eres físicamente activo, es bueno», pero cuando se trata de longevidad, «tienes que ser bueno en todos los componentes». Añadió: «A veces la gente corre un buen tiempo de maratón, pero no pueden atarse los zapatos». Si bien es mejor si puedes sentarte a pararte sin ninguna ayuda, la prueba utiliza un sistema de puntos para crear una escala de tu capacidad para realizar ambas tareas. Puedes ganar un máximo de cinco puntos por sentarte y cinco puntos por estar de pie. Deduzca un punto si utiliza una parte del cuerpo para ayudarle a sentarse o ponerse de pie».

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Este movimiento simple de sentarse y levantarte puede darte más detalles de lo que te imaginarias.