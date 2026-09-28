Norris se disculpa con Colapinto tras pedir su expulsión de la Fórmula 1: «Le llamé y seguimos siendo grandes amigos»

El incidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán provocó un auténtico terremoto en la Fórmula 1. El piloto argentino provocó casi un accidente con Pierre Gasly y Lando Norris, que llegó a cuestionar que Colapinto debiera continuar compitiendo en el Mundial. Sin embargo, Norris ahora ha querido zanjar la polémica y aseguró que ambos pilotos ya habían hecho las paces, además de mostrar su deseo de que continúe en el campeonato.

Colapinto cometió un grave error al pasarse de frenada en una recta, provocando el incidente que terminó involucrando también a Gasly y Norris. La FIA actuó de inmediato y sancionó al argentino con una pérdida de cinco posiciones en la siguiente parrilla de salida. Norris, por su parte, terminó visiblemente molesto, ya que el incidente acabó condicionando su carrera después de que el Alpine de Colapinto entrara en contacto con su monoplaza: «Hay pilotos que no deberían estar en la F1», dijo poco después de la carrera.

Días más tarde, Norris ha querido retractarse: «Un fin de semana duro en general en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y anticipado. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho. Sé que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, fue un error por mi parte. He cometido errores en mi carrera y seguiré cometiéndolos, y esta es una gran parte de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo tenemos una buena relación, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a competir juntos este fin de semana», escribió en su perfil de Instagram.

Ambos se verán de nuevo las caras este fin de semana para el Gran Premio de Baréin y demostrar que todo ha quedado en el pasado y que miran cada uno a sus propios objetivos en lo que resta de Mundial.