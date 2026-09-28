No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en un sinfín de aspectos. El pasado viernes 25 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 494 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, mientras Valle Salvaje se engalana para el bautizo de Lucas y María, don Hernando ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para volver a protagonizar un tenso enfrentamiento con Rafael.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de poder ver cómo, en la Casa Pequeña, Bárbara no ha dudado un solo segundo en mostrarse verdaderamente contundente con Genaro. Entre otras tantas cuestiones, no ha tenido reparos a la hora de advertirle lo mucho que llama la atención, por lo que más pronto que tarde podría terminar generando sospechas entre los habitantes de la Casa Pequeña. Alejo y Luisa, por su parte, han vuelto a chocar con Manuela. ¿Qué plan tiene entre manos la de Guzmán?

¿Qué sucede en el capítulo 495 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 28 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta se enfrenta a José Luis y él no tiene reparos a la hora de dictar una sentencia terrible para ella. En cuanto a Bárbara, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para estrechar lazos con Genaro.

Este, por su parte, ha dado el importantísimo paso de revelarle parte de su pasado. En un momento dado, y ante Alejo y Luisa, parece que Manuela por fin ha mostrado su verdadera cara, y lo ha hecho con un gesto que no ha pasado desapercibido. ¿En qué consiste, exactamente? En besar a Alejo frente a Luisa, y hacerlo sin tan siquiera tener en cuenta las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.