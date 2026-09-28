Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, en Sueños de libertad, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Fina se preocupa por el despido de Marta y Andrés se rompe ante Begoña, mientras que, dadas las circunstancias, Marta no puede evitar sentirse profundamente traicionada por Fina. En cuanto a Julia, reprocha a Gabriel el despido de sus tíos, mientras que Beatriz sorprende a Begoña entrevistando a su posible sustituta. Además, Gabriel descubre que Miranda se reunió con los De la Reina. Esto es lo que veremos esta semana en Sueños de libertad, desde el lunes 28 de septiembre (capítulo 657) al viernes 2 de octubre (capítulo 661).

Lunes 28 de septiembre en ‘Sueños de libertad’ (Capítulo 657)

Digna se ha visto sorprendida al recibir un detalle de lo más inesperado por parte de Luis. Todo ello mientras Andrés no ha tenido reparos a la hora de hacer una firme petición a Valentina. ¿En qué consiste, exactamente? En que no dimita. Gabriel, por su parte, no duda en continuar azuzando a Beatriz para que se vaya a Madrid de una vez por todas.

En cuanto a Tasio, no ha dejado pasar la oportunidad de hacer una propuesta de lo más sorprendente a Paula. Fina no puede evitar preocuparse muchísimo por el despido de Marta, mientras que Andrés se rompe ante Begoña. En cuanto a la esposa de Gabriel, tiene claro que no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo su marido acaba con los De la Reina. ¡No está dispuesta a permitirlo!

Martes 29 de septiembre en ‘Sueños de libertad’ (Capítulo 658)

Marta no puede evitar sentirse profundamente traicionada por Fina, mientras que los Salazar dan el importantísimo paso de hacer una inesperada oferta a Josema. En cuanto a Pablo, protagoniza un tenso enfrentamiento con Gabriel por el despido de Marta y Andrés. Claudia y Miguel, por su parte, deciden aclarar su situación. Valentina no tiene reparos a la hora de proponer despedir a Marta y a Andrés como se merecen. Todo ello mientras Tasio y Paula tienen su primer encuentro nocturno en la cantina.

Miércoles 30 de septiembre en ‘Sueños de libertad’ (Capítulo 659)

Mabel cree firmemente que Salva tiene un nuevo ligue, mientras que Julia no duda en reprochar a Gabriel que haya despedido a sus tíos. Miguel deja completamente descolocada a Claudia con una petición de lo más inesperada, mientras que Begoña no duda en cotillear la agenda de Gabriel. Es así como encuentra información clave de los De la Reina. Mabel no duda en pegar un corte a Josema, mientras que Pablo sorprende a Claudia con una inesperada oferta.

Jueves 1 de octubre en ‘Sueños de libertad’ (Capítulo 660)

Manuela se siente profundamente nerviosa por la comida con los Salazar. En cuanto a Beatriz, sorprende a Begoña entrevistando a una posible sustituta. Claudia, por su parte, hace reflexionar a Fina sobre Marta, mientras que Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de conseguir el perdón de Julia. Todo ello mientras Bianca termina el retrato de Digna. Además, los De la Reina hacen todo lo que está en su mano para tratar de ganarse a Miranda.

Viernes 2 de octubre en ‘Sueños de libertad’ (Capítulo 661)

Nieves sugiere a Mabel que le pida ayuda a Josema con un trabajo, mientras que Gabriel termina enterándose de que Miranda se reunió con los De la Reina. Marta, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente ilusionada tras la decisión que ha tomado Fina. Tasio no duda en pedir disculpas a Paula, mientras que Digna y Andrés han querido hacer una nueva oferta a Miranda. Finalmente, Eduardo deja sin palabras a Manuela con una impresionante sorpresa.