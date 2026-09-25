Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 25 de septiembre: Marta intenta reconciliarse con Fina
Capítulo 656 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 24 de septiembre: Marta y Andrés plantan cara a Gabriel
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 24 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 655 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Marta y Andrés no tienen reparos a la hora de plantar cara a Gabriel. Todo ello mientras Paula no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desahogarse, como nunca antes, con Salva.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo, por otro lado, Dorotea trata por todos los medios de aplacar a Valentina. Y todo porque esta no ha tenido reparos a la hora de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con la pedida. En cuanto a Miguel, no duda un solo segundo en invitar a Claudia a su casa. Todo ello mientras Begoña trata por todos los medios de evitar que Beatriz aborte. Es consciente de que lo tiene verdaderamente complicado, pero no parará hasta conseguir su cometido.
¿Qué sucede en el capítulo 656 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 25 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ser testigos de cómo Gabriel tiene una gran propuesta de modernización para la fábrica. Todo ello mientras la familia De la Reina se queda profundamente consternada y desolada al recibir una noticia de lo más demoledora. ¡No se lo esperaban en absoluto!
En cuanto a Dorotea, no tiene reparos a la hora de despedirse de Valentina, mientras que Miguel opta por lanzarse con Claudia. Todo ello mientras Tasio ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir un gran favor a Salva. Marta, por su parte, se ha propuesto algo verdaderamente sorprendente, como es el hecho de hacer todo lo que está en su mano para tratar de reconciliarse con Fina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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