9 tendencias de otoño 2026 que querrás llevar ya: de la falda que arrasa en las pasarelas a la funda de María Pombo

Las colecciones de otoño de 2026 confirman una dirección clara: vuelven las texturas visibles, los accesorios con carácter y las prendas que admiten varias formas de llevarse. La pana y el ante conviven con cadenas, tachuelas y joyas superpuestas. Fuera de las pasarelas, el street style y creadoras españolas como Blanca Miró muestran cómo incorporar esos detalles a un armario cotidiano. Estas son las nueve tendencias en las que merece la pena fijarse.

Fundas de móvil de cuero

El móvil también forma parte de la imagen cuando lo llevamos siempre en la mano. La Criss Cross Brown de Muk Barcelona destaca por su relieve trenzado y su tono marrón profundo. En la fotografía aparece junto a unas gafas carey y una manicura burdeos: tres superficies distintas dentro de una misma paleta. Cuesta 39,90 € y encaja en esos conjuntos de accesorios coordinados que asociamos al estilo de María Pombo. El truco consiste en repetir el color sin exigir que todas las piezas tengan la misma textura.

Chaquetas de pana chocolate

La Chelsea Corduroy Jacket Brown de Yuxus convierte una prenda cómoda en el centro del conjunto. Su pana oscura, el cuello alto y la forma amplia quedan especialmente bien sobre una camiseta blanca y con vaqueros claros; con camisa y pantalón de pinzas, la misma chaqueta adquiere un aire más arreglado. Está confeccionada en algodón y cuenta con bolsillos laterales, otro superior oculto y cremallera plateada envejecida. La pana también apareció en la colección de otoño de 2026 de SC103, entre referencias a prendas pensadas para el frío y la vida al aire libre.

Jacquard de inspiración austriaca

La chaqueta de Lloyd’s recupera la estructura de una prenda tradicional austriaca y la transforma con un estampado ornamental. Sus motivos burdeos y tostados destacan al colocar debajo una camisa blanca de cuello alto fruncido, como en la fotografía. El blanco ilumina el rostro y deja espacio al dibujo; un pantalón oscuro completa el conjunto sin competir con él. Es una forma sencilla de llevar una prenda elaborada durante el día.

Conjuntos con pañuelo integrado

La blusa New Frequency de The Are juega con los cuadros negros y grises mediante un anudado superpuesto que recuerda a un pañuelo a juego. Se puede atar delante, para marcar la cintura, o detrás, para dejar el frente más limpio. Con su pantalón globo a conjunto, que incorpora bolsillos y ajuste en la espalda, crea un total look cómodo y visualmente completo. Por separado, la blusa funciona con vaqueros y el pantalón pide un jersey negro sencillo.

Bolsos ‘boho’ para todo el día

El June Tote de ba&sh reúne ante flexible, bolsillos exteriores con cremallera, un bolsillo con solapa y una cadena de eslabones con apoyo de cuero. Tiene ese aspecto de bolso vivido que queda bien con un abrigo recto y botas, pero sus compartimentos están pensados para acompañar una jornada larga. Así se lleva ahora el espíritu boho: con textura, capacidad y un acabado chic.

Vaqueros con dibujos de tachuelas

En el Pantalón Canesú Tachas Amebas Antracita, las pequeñas tachuelas recorren los laterales formando figuras sinuosas sobre el denim gris. El canesú curvo refuerza el dibujo y hace que la mirada siga la línea de la prenda. De lejos parecen unos vaqueros fáciles de combinar; de cerca se descubre el detalle. Una camiseta blanca y la chaqueta de pana bastan para darles protagonismo.

Bolsos con correas especiales

El CÉ Bolso Edición 29003 Serraje Noisette de Gonter tiene una silueta rectangular que se suaviza con pliegues y curvas. Su asa fruncida parece un volante sobre el hombro y, al llevarlo cruzado, destaca sobre una camisa o un abrigo liso. Las correas intercambiables cambian por completo su aspecto: con tachuelas adquiere un aire más atrevido; con efecto cadena, acompaña un conjunto de noche. La solapa imantada y el bolsillo interior con cremallera aportan la parte práctica.

Anillos superpuestos

La consigna es juntar tres o más anillos en una misma mano y dejar que cada uno brille a su manera. El pack Conchita combina dorado, plateado, cristales blancos y granates con acabados lisos y martelé. Olivia lleva tres cristales granates; Audrey, una línea de cristales transparentes; Grace mezcla ambos colores; y Brigitte suma siete pequeños destellos. Sobre la manga de una americana oscura, el conjunto tiene ese glamour de diva del cine que resulta aún mejor cuando se lleva a plena luz del día.

Faldas tubo de efecto piel

Después de una temporada marcada por las faldas globo y el volumen, vuelve a atraer la precisión de una silueta recta. La falda burdeos de efecto piel de ’S Max Mara tiene corte tubo y una discreta cremallera oculta en la parte posterior. Su color vino gana profundidad junto a un jersey grueso y botas altas; con camisa blanca y jacquard, se transforma para la noche. Staud recuperó referencias de los noventa para otoño de 2026: una pista para llevar esta falda con pocos accesorios y mucha intención.