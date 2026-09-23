La joya de la Reina Madre que Kate Middleton ha recuperado para el estreno de la nueva película de Tom Cruise: un regalo de boda de 1923

Kate Middleton volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de una noche dedicada al cine en Londres. La princesa de Gales acudió junto al príncipe Guillermo al estreno de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu, y eligió para la ocasión una pieza de joyería con más de un siglo de historia.

El elemento que más llamó la atención de su estilismo fue un espectacular collar de amatistas, perlas y diamantes que perteneció a la Reina Madre. La joya, vinculada durante generaciones a la familia real británica, regresó así a la escena pública de la mano de Kate, que la combinó con un elegante vestido morado diseñado por Jenny Packham.

La elección destacó especialmente por su combinación de colores. El intenso tono del vestido establecía una clara conexión con las amatistas del collar, mientras que el escote en V permitía que la histórica pieza quedara completamente expuesta y se convirtiera en el centro del conjunto. Las mangas semitransparentes y abullonadas aportaban un aire contemporáneo a una joya cuyo origen se remonta a 1923.

Un regalo de boda con un siglo de historia

La historia del collar comienza en 1923. Ese año, Lady Elizabeth Bowes-Lyon contrajo matrimonio con el duque de York, Alberto, que posteriormente se convertiría en el rey Jorge VI. Con motivo de la boda, la reina Alejandra le regaló esta pieza, que pasó a formar parte del joyero de quien años después sería conocida como la Reina Madre.

El diseño destaca por la combinación de piedras de diferentes tonalidades y materiales. Las amatistas aportan el característico color púrpura, mientras que las perlas y los diamantes completan una composición de marcado carácter ornamental.

Durante décadas, el collar permaneció alejado de los focos. Su historia quedó vinculada a la colección privada de la familia real hasta que volvió a utilizarse públicamente muchos años después.

Fue Camilla quien recuperó la pieza para un acto oficial en 2012. Para aquella ocasión, el collar fue presentado en una configuración diferente a la original y formó parte del estilismo elegido para el estreno de Skyfall, una película de la saga de James Bond. Ahora, Kate Middleton ha vuelto a sacar la joya del joyero real, estableciendo además un curioso vínculo entre dos estrenos cinematográficos separados por más de una década.

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Kate y Tom Cruise, de nuevo juntos en una alfombra roja

La presencia de Kate y Guillermo junto a Tom Cruise tampoco es completamente nueva. Los príncipes de Gales ya coincidieron con el actor estadounidense en 2022, durante el estreno británico de Top Gun: Maverick. Desde entonces, Cruise ha mantenido una relación cercana con distintas iniciativas vinculadas a la familia real y, especialmente, con el príncipe Guillermo.

En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en el ODEON Luxe Leicester Square, dentro de una velada relacionada con la Film and TV Charity. Guillermo y Kate participaron en el evento como representantes de la familia real y compartieron protagonismo con Cruise y otros integrantes del equipo de la película.

Sin embargo, fue la joya la que aportó el elemento histórico a la noche. Cien años después de haber sido entregado como regalo de boda, el collar de amatistas volvió a ocupar un lugar destacado en un acto público. Su aparición demuestra cómo algunas piezas del joyero real continúan incorporándose a estilismos contemporáneos, manteniendo vivo el vínculo entre la historia de la monarquía británica y la imagen pública de sus miembros actuales.