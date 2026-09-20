Fiebre por Brad Pitt en San Sebastián: fans con horas de guardia para cazar al actor en el María Cristina

Brad Pitt ya está en San Sebastián. La gran estrella de la 74ª edición del Festival de San Sebastián ha aterrizado finalmente en la capital guipuzcoana y su llegada ha desatado una auténtica locura entre los fans, que desde primera hora de la mañana se han agolpado a las puertas del Hotel María Cristina con la esperanza de conseguir ver de cerca al actor. La expectación era máxima y algunos seguidores se desplazaron hasta el lugar hasta dos horas antes de la hora prevista para su llegada, haciendo crecer poco a poco la concentración de público en los alrededores del hotel, uno de los puntos neurálgicos del Zinemaldia durante estos días.

La presencia de Pitt en Donostia era una de las más esperadas de esta edición y, aunque inicialmente se había barajado su llegada más adelante, finalmente el actor estadounidense ha adelantado su aparición y ya se encuentra en la ciudad. Ha sido alrededor de las 13:30 horas cuando Brad Pitt ha hecho su esperada llegada, provocando la euforia entre los numerosos seguidores que aguardaban para verle. El intérprete se ha mostrado muy amable y cercano con el público, saludando a los allí presentes, firmando autógrafos y dedicando unos minutos a los fans que llevaban horas esperando. Desde antes del mediodía, las vallas instaladas frente al María Cristina comenzaron a llenarse de seguidores preparados para intentar captar una imagen del intérprete. «Hemos venido a las diez para verle», explicaba uno de los fans a los micrófonos de COOL, mientras otros asistentes aseguraban llevar años siguiendo el festival y no querían perderse la oportunidad de ver a una de las grandes estrellas de Hollywood a pocos metros de distancia. La escena dejaba claro que la llegada de Pitt no era una más entre las numerosas caras conocidas que estos días recorren San Sebastián.

#SanSebastián #FestivalDeSanSebastián #Zinemaldia #Donostia ♬ sonido original – COOL @coolrevista ¡LOCURA POR BRAD PITT EN SAN SEBASTIÁN!🎬✨ La estrella de Hollywood ya está en Donostia para participar en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Su llegada ha desatado la expectación entre los fans, que se han agolpado frente al Hotel María Cristina para intentar verle de cerca. 😱📸 Algunos seguidores han llegado hasta dos horas antes para conseguir el mejor sitio y no perderse la aparición del protagonista de ‘Seven’, ‘El club de la lucha’ y ‘Érase una vez en Hollywood’. 🎥 Pitt visita el Zinemaldia para presentar ‘En el corazón de la bestia’, su nueva película dirigida por David Ayer, que se proyectará el próximo miércoles dentro de la Sección Oficial, fuera de concurso. 🔥 Su llegada era una de las más esperadas del festival… y la reacción de los fans lo ha dejado claro. 👉 ¿Esperarías horas para ver a Brad Pitt a pocos metros? #BradPitt

El actor ha llegado a Donostia con motivo de la presentación de En el corazón de la bestia, la película que protagoniza y que se proyectará el próximo miércoles dentro de la Sección Oficial, aunque fuera de concurso. El filme está dirigido por el estadounidense David Ayer, conocido por títulos como Escuadrón Suicida o Corazones de acero, y todo apunta a que ambos compartirán protagonismo durante la estancia en el festival. En la cinta, Pitt interpreta a un antiguo oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército que debe enfrentarse a una situación extrema en plena naturaleza salvaje de Alaska después de sufrir un accidente de aviación, acompañado por su antiguo perro de combate.

Lo que está por ver es cuánto tiempo permanecerá Pitt en la capital guipuzcoana, aunque su llegada con varios días de antelación respecto a la presentación de la película hace pensar que su paso por el Festival de San Sebastián será más largo de lo inicialmente previsto. La presencia del actor, además, vuelve a situar al Hotel María Cristina en el centro de todas las miradas, convertido estos días en uno de los lugares más codiciados por los fans que buscan encontrarse con las estrellas que participan en el certamen. No es la primera vez que el establecimiento se convierte en escenario improvisado de auténticas escenas de pasión cinéfila, pero la expectación generada por Pitt ha elevado todavía más el nivel.

La llegada del protagonista de Seven, El club de la lucha y Érase una vez en Hollywood se produce, además, en una jornada en la que San Sebastián continúa recibiendo a numerosas figuras vinculadas al cine. El Zinemaldia afronta así otro de sus días grandes con una agenda repleta de llegadas y presentaciones, aunque pocas han generado una expectación comparable a la de Pitt. Su nombre llevaba días marcado en rojo en el calendario del festival y los seguidores que se han concentrado frente al María Cristina han demostrado que el magnetismo de una estrella de Hollywood de su talla continúa intacto.