Brad Pitt revela la época menos saludable de su vida: «Me bebía 4 Coca-Colas y fumaba hierba»

Indiscutiblemente, uno de los actores más conocidos y consolidados de la industria interpretativa es Brad Pitt. El actor, de 62 años, se encuentra en plena promoción de su última película, En el corazón de la bestia. Un audiovisual que aborda la supervivencia de un oficial de las Fuerzas Especiales que sobrevive a un accidente de aviación junto a su perro. Para hacer frente a esta película, el actor ha tenido que someterse a un intenso entrenamiento. Pues, es necesario tener una muy buena forma física. Algo que no deja indiferente, teniendo en cuenta su edad.

Por ello, nos remontamos a unas declaraciones que concedió al pódcast Armchair Expert with Dax Shepard. Y es que, ahí, Pitt se sinceró como nunca y confesó los malos hábitos que llegó a tener en una etapa de su vida. Pues, cuando era joven, en medio del éxito profesional, seguía un estilo de vida poco saludable. «En 1994 tuve el verano más raro de mi vida. Me bebía 4 Coca-Colas y tenía una novia a la que le encantaban los reptiles. Compramos cuarenta camaleones y vivíamos en la antigua casa de soltero de Errol Flynn», comenzó contando.

Brad Pitt se sincera: «Me bebía las Coca-Colas y no comía nada»

«Todo estaba lleno de terrarios. Nuestra casa era como un terrario. Fue la época menos saludable de mi vida. Necesitaba desconectar. Me despertaba, fumaba una pipa de hierba, me bebía las Coca-Colas y no comía nada», dijo. Una situación que, posteriormente, le derivó a sufrir depresión y no querer seguir en el mundo de la interpretación.

Pero todo cambió cuando el director David Fincher le propuso formar parte de la película Seven, la cual es considerada como una de las grandes obras maestras del artista. «Fui a ver a Fincher, que hablaba de las películas como nunca antes había oído a nadie hablar de cine. Me volvió a entrar el gusanillo. Encontrarlo me devolvió las ganas de seguir haciendo esto», confesó en la entrevista.

De hecho, su actuación en Seven fue tan gloriosa que le abrió las puertas a numerosos proyectos en Hollywood. Una nueva oportunidad que le hizo recapacitar y abandonar sus malos hábitos. Así pues, contrató a un popular entrenador físico que le ayudó a mejorar su rutina y dieta. «Pollo, brócoli y arroz integral», son los tres alimentos clave en la dieta de Brad Pitt. Un gran cambio que siempre recordará. Pues, Duffy Gaver ha llegado a contar que, al principio, el actor apenas podía golpear algo un par de veces sin tener que descansar.

¿Quién es la actual pareja de Brad Pitt?

Desde el 2022, el actor mantiene una relación sentimental con Inés de Ramón. La diseñadora de joyas y empresaria es bastante más joven que él, pues tiene 34 años. Nació en Nueva Jersey y estudió Administración de Empresas en Ginebra (Suiza). Habla cinco idiomas y, antes de conocer a Brad Pitt, estuvo casada con el también actor Paul Wesley. Se desconoce cómo Pitt conoció a Inés de Ramón. Pero muchos medios de comunicación han citado que fue por amigos en común. Desde entonces, han optado por tener un noviazgo bastante privado y alejado del foco mediático.