Brad Pitt: el detalle que revelaría que su retirada de Hollywood está cerca

Brad Pitt podría estar planteándose retirarse de Hollywood. A sus 59 años, convertido desde hace décadas en una de las mayores estrellas de la industria del cine, el protagonista de películas tan emblemáticas como El club de la lucha y Troya estaría cansado de los focos.

A pesar de que sigue siendo uno de los actores por los que se pelean las grandes producciones, como Babylon, su último proyecto cinematográfico, todo llega a su fin, y el actor estadounidense estaría planteándose retirarse a vivir una vida más tranquila, alejado del foco mediático.

El actor llevaría un tiempo sopesando esta idea, tal y como ha informado Page Six después de que vendiese el 60% de las acciones de su productora Plan B, la cual fundó en el año 2001 junto a su ex mujer y también actriz, Jennifer Aniston.

Brad Pitt to step back from Hollywood business after company sale https://t.co/AuneOXGeRS pic.twitter.com/J3yf2Wui2T

— Page Six (@PageSix) January 6, 2023