First Dates continúa amenizando las noches de la parrilla televisiva, ahora en Telecinco. Y es que, el popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de nuestro país. Desde hace nueve años, Carlos Sobera y todo su equipo se han puesto al mando para ayudar a los solteros de nuestro país a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una aventura que, recientemente, nos ha presentado a Ken. El soltero, de 24 años, se presentó como un creador de contenido, estudiante y fiel seguidor de Santiago Abascal. Pues, ve al político de Vox como la figura necesaria para acabar con la inmigración ilegal y para apoyar al crecimiento de empresas y jóvenes.

Teniendo en cuenta sus requisitos y gustos, la organización del programa le presentó a Leire. La joven, de 18 años, llegó al local del amor con el objetivo de encontrar a su media naranja. De esta manera, y tras ser recibida por Carlos Sobera, confesó que cree que el cambio a mejor que necesita España a nivel político se podría lograr con Santiago Abascal como presiente. «A España le hace falta un gran cambio», comentó. Así pues, antes de conocer a Ken, el presentador le mostró el papel que había dejado su cita con sus red flags en una pareja.

«Que no sea sexualmente activa, que sea feminista y que no tengas botox excesivo», fueron las peticiones que pidió el joven. Una confesión con la que Leire tachó a Ken de superficial. Así pues, minutos después, los solteros fueron presentados y tuvieron un primer encuentro bastante positivo. Por ello, no dudaron en pasar a la mesa del restaurante con el objetivo de conocer sus puntos en común.

Entre tema y tema, Leire se sorprendió al saber que su cita estudia de manera autónoma programación y le gusta cuidarse. «No coincidimos en nada. Es muy parado, necesito intensidad y sangre», comentó ella en uno de los totales. Eso sí, donde sí estuvieron de acuerdo fue en el ámbito político. De hecho, ya dejaron claro en sus respectivas presentaciones que eran de derechas y que Pedro Sánchez no es el mejor presidente para España.

La decisión final de ‘First Dates’

La velada siguió avanzando, pero era la soltera la que llevaba el timón de la conversación. Fue entonces cuando le preguntó a Ken si le gustaba hacer deporte y cuidarse. Ante ello, el soltero le dijo que se apuntó a balonmano, hace un tiempo, pero que lo dejó debido a que le agobió el contacto físico. Unas declaraciones que dejaron a la comensal estupefacta.

«Es muy blandito», opinó. Así pues, al final de la cita, ambos pasaron a la sala del programa para dar su decisión final. De esta manera, Ken explicó que había encontrado un punto de conexión con ella y que le gustaría seguir conociéndola fuera el formato. Sin embargo, y para su mala fortuna, la soltera no opinó lo mismo que él. Pues, ella no sintió la chispa que esperaba.