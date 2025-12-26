¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 26 al 30 de diciembre de 2025

Aunque programas como La Revuelta se han marchado de vacaciones y otros como El Hormiguero y Equipo de investigación emiten en Navidad programas repetidos, Pasapalabra sigue con normalidad. Tras el casi bote de Rosa, que puso a todos con el corazón a 100 por hora, es momento de cambiar de invitados para ayudar a sumar segundos en sus marcadores. Rosa Rodríguez y Manu Pascual seguirán, si nada lo impide, luchando por llevarse el premio del programa. Estos son los invitados famosos que estarán del 26 y hasta el 30 de diciembre en el plató.

Cristina Pedroche

La colaboradora de Zapeando está a apenas unos días de su gran noche: la del 31 de diciembre. Su vestido sigue levantando expectación cada Nochevieja, por eso la apuesta cada año es más complicada. Esta vez asegura que le ha costado mucho decidirse por su modelo, pero promete volver a llamar la atención y luchar contra Chenoa y Estopa, sus rivales en TVE.

Juan Peña

El cantante es conocido como el cantante de los famosos, ya que no hay celebración de vips en la que no actúe. Entre sus amigos están Fonsi Nieto o Terelu Campos, además de haber actuado para personalidades como Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell o Will Smith, entre otros. Su último single es No dudaría, publicado en julio de 2025.

Alberto Chicote

El chef es una de las caras más importantes de Atresmedia, ya que es presentador de ¿Te lo vas a comer?, Pesadilla en la cocina y Batalla de restaurantes. Pero es el día 31 de diciembre cuando más expectación recibe, puesto que comparte desde hace más de diez años balcón con Cristina Pedroche en la Puerta del Sol, siendo la pareja más mítica de la última noche del año desde hace años.

Mabel Lozano

La toledana comenzó una enorme carrera como modelo, llegando a desfilar y protagonizar campañas en Italia, Francia y Japón, pero en los año 90 se centró en el mundo de la interpretación gracias a serie como Los ladrones van a la oficina o La casa de los líos. Su vida cambió por completo después de estudiar cine, siendo creadora de cortos y documentales reivindicativos con los derechos de las mujeres, especialmente contra la prostitución, gracias a los que ha ganado dos premios Goya como directora.