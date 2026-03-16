¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 16 al 18 de marzo de 2026

Pasapalabra sigue buscando a sus dos concursantes veteranos y ya cuenta con Alejandro y Javier como los que apuntan a pasar muchos meses en el plató, tratando así de igualar lo que consiguieron Rosa y Manu hasta el pasado mes de febrero. Tras despedirse el pasado viernes de los cuatro invitados famosos que estuvieron durante tres días en el plató, Roberto Leal y su equipo cambian de famosos en el programa, que tendrán que hacer mucho más que ir a promocionar sus nuevos trabajos. Estos cuatro actores deberán esforzarse para que los concursantes lleguen con el mayor tiempo posible al rosco, por lo que deberán esforzarse al máximo.

Gorka Ochoa

El actor es conocido por numerosas series de nuestro país, siendo Vaya semanita uno de los programas en los que más fama consiguió. Después llegarían Doctor Mateo, Vive cantando, Hospital Valle Norte, Allí Abajo, Velvet y Águila Roja, aunque ha sido su papel en Machos Alfa el que le ha llevado al éxito internacional.

Entre sus películas más conocidas están Pagafantas y Fe de etarras, con las que ha tenido personajes de importancia y ha dado siempre rienda suelta a su parte más cómica.

Clara Garrido regresa a ‘Pasapalabra’

Esta actriz madrileña nacida en 1993 lleva años en el mundo de la interpretación, siendo habitual del mundo de las series. Entre sus papeles más conocidos están los que interpretó en Acacias 38, La Zona, Matadero y la recordada El príncipe. En 2026 estrena la segunda parte de Entre tierras, en la que trabaja con Megan Montaner y Rodolfo Sancho.

Fele Martínez

El actor alicantino saltó a la fama gracias a su debut en el cine bajo las órdenes de Alejandro Amenábar. Su papel en Tesis le valió el premio Goya a Mejor actor revelación en el año 1996, en un estreno de oro para una carrera envidiada por muchos.

Los espectadores le recordarán por las series Estoy vivo, en TVE, y La unidad, para Movistar Plus+. Su último gran éxito es Machos alfa, serie en la que se ha convertido en una estrella internacional junto a compañeros como Gorka Ochoa, que también estará en los próximos días en Pasapalabra.

Cristina Medina vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz está centrada desde hace años en ayudar a los enfermos y supervivientes de cáncer, enfermedad que ella misma ha conseguido superar y por la que tuvo que apartarse durante un tiempo del trabajo. Por el momento, no está previsto que vuelva con su papel de Nines Chacón a La que se avecina, serie que le dio la popularidad, pero no ha parado de trabajar en obras como The Hole, Sólala o ¡Ay Carmela!

Su inquietud en el mundo artístico es enorme, tanto que ha llegado a publicar un disco con su banda Cristina & los Gloria, que salió en el año 2021 y con los que gira por toda España con sus conciertos. Su último paso por el programa fue en mayo de 2025.