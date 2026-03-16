Quién es Gorka Otxoa: su edad, su pareja, de dónde es y biografía de Santi en ‘Machos Alfa’

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Gorka Otxoa se ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queridos del mundo de la interpretación en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, a pesar de tener una amplia carrera en este sector, si hay un proyecto que ha marcado un antes y un después en su vida, en muchos aspectos, ha sido Machos alfa. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Gorka Otxoa, sin dejar de lado cuestiones personales como son su edad, su pareja actual, de dónde es e, incluso, sus hobbies.

La trayectoria profesional de Gorka Otxoa

Nacido en enero de 1979 en San Sebastián, desde muy temprana edad, Gorka Otxoa Odriozola comenzó a interesarse por el mundo de la interpretación. A pesar de que las primeras oportunidades en este sector le llegaron de la mano de ETB. Poco a poco, fueron llegando más propuestas a través de apariciones esporádicas en series diarias de televisión.

Es más, formó parte de varias series que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país, como es el caso de Hospital Central, El comisario, Cuéntame cómo pasó o, incluso, Los Serrano. Poco después, llegó su primer gran reconocimiento: fue nominado en los Premios Goya en 2009 como Mejor Actor Revelación, y todo por el excepcional trabajo que hizo en la película Pagafantas, dirigida por Borja Cobeaga.

A pesar de que no consiguió llevarse la ansiada estatuilla, sí que recibió el cariño y el reconocimiento de todo el sector. Varios años después, concretamente en 2024, fue nominado en los Premios Unión de Actores y Actrices Vascos, logrando el premio a Mejor Actor por la interpretación realizada en la serie Machos Alfa, de la plataforma de streaming Netflix.

Su vida personal

El hecho de que sea una persona activa en redes sociales, hace que se convierta inevitablemente en un foco de atención para la prensa rosa. De esta forma, a pesar de que es muy reservado a la hora de compartir detalles sobre su vida privada, sabemos que Gorka Otxoa tiene pareja y que se trata de Cristina Maisonnave, reconocida actriz y modelo. Comenzaron su relación en julio de 2020 y, como curiosidad, ella tuvo un papel secundario en Machos Alfa, la serie que hizo que el vasco obtuviera reconocimiento a nivel internacional.

No podemos dejar de mencionar que, en numerosas ocasiones, Gorka ha reconocido que, de no dedicarse a la interpretación, habría ejercido la psicología. Al fin y al cabo, se sacó la carrera mientras estudiaba teatro y aceptaba algún que otro papel en televisión. En una entrevista en Divinity, hizo una sorprendente confesión al respecto.

«Casi toda mi familia son psicólogos, es algo que me viene de cuna y que, además, es algo que me parecía que, aunque no me fuera a dedicar a ello, para la vida y para mi profesión de actor, que intentaba en ese momento, pues que era muy provechoso, entonces sin duda sería psicólogo», reconoció. Es importante mencionar que otra de sus pasiones es la comida, pero también viajar y recorrer el mundo junto a su novia o, incluso, solo.