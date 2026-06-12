Le arrancan el último recuerdo de su marido: una mujer de 91 años destrozada tras sufrir un violento robo en Palma

La indignación y la tristeza se han apoderado de la barriada palmesana de Son Cotoner, después de que una vecina de 91 años fuera víctima de un violento robo mientras paseaba por la zona. La mujer, una anciana muy querida por quienes la conocen, fue sorprendida por un delincuente que le arrancó con violencia la cadena que llevaba al cuello. Afortunadamente, las consecuencias físicas no fueron más graves, aunque la víctima ha quedado dolorida y muy afectada por lo sucedido.

Sin embargo, el verdadero daño no puede medirse en dinero. La cadena robada no era una simple joya. Era el recuerdo más preciado de su marido, fallecido hace ya 19 años. Desde aquel día, la anciana la llevaba siempre consigo, día y noche, como un símbolo de amor, compañía y recuerdo de toda una vida compartida.

Sus familiares aseguran que el golpe emocional está siendo devastador. «No para de llorar. Lo que más le duele no es el robo, sino haber perdido algo que la unía a mi padre cada día desde que él falleció», explican con enorme tristeza. La noticia ha generado una gran indignación entre los vecinos del barrio, que denuncian la creciente sensación de inseguridad en Son Cotoner y reclaman medidas urgentes para proteger a las personas mayores. Muchos residentes se preguntan cómo es posible que alguien pueda atacar a una mujer de 91 años para arrebatarle una pertenencia tan personal y significativa.

«Hoy le ha tocado a ella, pero mañana puede ser cualquier otro vecino. Nuestros mayores merecen poder salir a pasear con tranquilidad, sin miedo a ser víctimas de un robo con violencia en Palma», lamentan residentes de la zona. La familia hace un llamamiento a cualquier persona que pudiera haber presenciado el robo o que disponga de alguna información que ayude a identificar al autor. No buscan recuperar una joya por su valor económico, sino devolverle a esta mujer una pequeña parte de la felicidad que le ha sido arrebatada.

«Lo único que queremos es verla sonreír de nuevo. Esa cadena era mucho más que oro o metal. Era un pedazo de su historia, de su vida y del amor que compartió con nuestro padre durante tantos años». Mientras la investigación continúa, en Son Cotoner permanece una mezcla de rabia, impotencia y tristeza. Porque cuando se roba a una persona mayor, no sólo se le quita un objeto: a veces también se le arranca un recuerdo, una parte de su corazón y una de las pocas cosas que aún la conectan con quienes ya no están.

El caso ha despertado una ola de solidaridad entre vecinos y usuarios de redes sociales, que piden colaboración ciudadana para intentar localizar la cadena sustraída o aportar cualquier pista sobre los responsables de este robo a una mujer de 91 años en Palma.

La familia insiste en que el valor económico de la joya es lo de menos. Lo verdaderamente importante es recuperar un objeto cargado de recuerdos y sentimientos, capaz de devolver algo de paz a una mujer que hoy sigue llorando por la pérdida de un símbolo que la acompañó durante casi dos décadas.