Encuesta: ¿Te parece justa la victoria de Maica en ‘Supervivientes 2026’?

Telecinco ha vuelto a vivir una noche repleta de emociones. El pasado jueves, 11 de junio, la audiencia de la cadena tuvo la oportunidad de ser testigo de la gran final de Supervivientes 2026. El desenlace de la aventura por Honduras, donde sus finalistas, Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul, regresaron a España tras más de tres meses aislados del mundo. Y es que anoche, el público tuvo la oportunidad de votar por sus favoritos. Pues, solamente uno de ellos se alzaría con el cheque de los 200.000 euros y tomaría el relevo a Borja González, el ganador de Supervivientes 2025.

De esta manera, conforme la gala fue avanzando, se decretó que José Manuel Soto era el cuarto finalista de la edición. El final de una experiencia con la que el cantante se mostró muy agradecido. Asimismo, el tercer finalista fue Alvar Seguí. Todo ello para dejar el nombre de la ganadora entre Maica Benedicto y Alba Paul. Eso sí, no podemos decir que los porcentajes ciegos hayan estado muy ajustados. Pues, Jorge Javier Vázquez mostró que había un 59,25 % frente a un 40,75 %. Y es que el público tenía claro que la ganadora tenía que ser Maica Benedicto.

La audiencia de ‘Supervivientes 2026’ está dividida por la victoria de Maica Benedicto

La joven se ha coronado como la gran campeona de Supervivientes 2026. Una victoria que no se esperaba y que ha celebrado muy emocionada. Y es que, al principio de la edición, ni sus propios compañeros creían que aguantaste tanto. Pues, recordemos, siempre ha dejado claro que la limpieza y la lejía son muy importantes para ella. Dos cosas que no iban a estar presentes en la isla, por obvias razones.

La victoria de Maica ha sido celebrada por muchos, también entre sus compañeros. Pero, en redes sociales la audiencia ha estado dividida. Y es que, como siempre suele suceder en el final de un reality, el público ha señalado de tongo la victoria de la joven. Así pues, entre los comentarios negativos hacia la victoria de Maica, el público ha sido directo.

«Menudo tongo!!! Cada vez sois mas patéticos !!! No gana un superviviente», «Qué vergüenza!!! Con los pedazos de concursantes que había y que gane esta…. La ganadora más injusta y ridícula de la historia» o «En el próximo reality que esté ella que le den ya directamente el maletín en la primera gala, para que perder nuestro tiempo viendo tongazo tras tongazo? Es frustrante», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Y es que la audiencia ha señalado que Maica Benedicto no debería haber ganado Supervivientes 2026 por no haber ganado ni una sola prueba. Así pues, señalan que Alvar Seguí o, incluso, Alba Paul eran más merecedores del cheque. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, también hemos encontrado comentarios de seguidores que se han mostrado muy felices por la victoria de Maica. Entonces, teniendo esto en cuenta, la pregunta es clara. ¿Te ha parecido justa la victoria de Maica Benedicto? ¡Vota en nuestra encuesta!