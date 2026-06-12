La Comunidad de Madrid abrirá los colegios mayores en verano: alojamiento con pensión completa desde los 50 euros

Dormir en un colegio mayor en Madrid en pleno verano no es algo habitual. De hecho, hasta ahora era prácticamente imposible. Pero este año la Comunidad de Madrid ha decidido abrir estos centros durante julio y agosto con una propuesta que está llamando bastante la atención, sobre todo por el precio ya que alojarse con pensión completa puede salir desde 50 euros.

La medida forma parte de un programa nuevo con el que el Gobierno regional quiere atraer a jóvenes que están pensando en estudiar en la capital. No es sólo alojamiento, ni tampoco unas vacaciones al uso, sino que la idea es que quienes estén dudando puedan pasar unos días dentro de un entorno universitario real y ver cómo funciona desde dentro.

La Comunidad de Madrid abrirá los colegios mayores en verano

La iniciativa, que se va a desarrollar bajo el nombre de Madrid Campus 365, arranca en julio y se alargará durante todo el verano. En total, participarán 38 colegios mayores repartidos por distintos puntos de la región, lo que permite cubrir prácticamente todas las zonas universitarias.

Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años, lo que incluye desde estudiantes que acaban de terminar Bachillerato hasta personas que ya están en la universidad o incluso han pasado por ella. Es un perfil bastante amplio, pensado más para orientar que para especializar.

Las estancias se organizan por semanas completas, con entrada en domingo por la tarde y salida el sábado por la mañana. No es un formato flexible de días sueltos, sino algo más estructurado, casi como un pequeño campus. Además, se permite ir acompañado. En este caso, el precio sube a 75 euros para los familiares, pero hay bastante interés en esa opción porque permite que el entorno se conozca en conjunto, no sólo por parte del estudiante.

El precio, lo que más está llamando la atención

Más allá del planteamiento, lo que realmente ha hecho que este programa empiece a moverse es el precio. 50 euros por alojamiento con pensión completa no es algo fácil de encontrar, y menos en una ciudad como Madrid. Ese coste está subvencionado en parte por la Comunidad de Madrid, que ha destinado cerca de 700.000 euros al programa. La ayuda se centra en los estudiantes, por eso la tarifa de los acompañantes es algo más alta.

También hay una modalidad más básica. Quien no necesite alojamiento puede apuntarse sólo a las actividades por unos 30 euros a la semana. Es una opción pensada para gente que ya vive en Madrid o cerca. Aun así, la previsión es que las plazas con alojamiento sean las primeras en llenarse. En total, se espera que pasen por el programa unas 4.000 personas entre estudiantes y familiares durante los dos meses.

Qué se hace en el programa Madrid Campus 365

Aquí es donde el programa cambia un poco respecto a lo que podría parecer al principio. No es sólo dormir en un colegio mayor sino que hay una programación detrás bastante amplia, aunque todavía no está todo cerrado al detalle.

La idea es combinar actividades formativas con otras más prácticas o incluso de ocio. Se habla de talleres de tecnología, inteligencia artificial, videojuegos, audiovisual o diseño, pero también de cosas más abiertas como arte urbano o habilidades personales. Es decir, que no es un curso al uso ni tampoco un campamento sino que está a medio camino y más bien es una forma de acercarse a la vida universitaria sin haber empezado todavía.

Detrás de esta iniciativa se quiere atraer estudiantes, pero no sólo de Madrid, también de otras comunidades e incluso de fuera de España. La idea es que, si alguien duda entre varias ciudades para estudiar, pueda pasar unos días aquí, ver cómo son los campus, moverse por la ciudad y hacerse una idea más realista de lo que supone vivir en Madrid.

En ese sentido, el programa no es sólo educativo. También es una forma de promoción. Además, encaja dentro de una estrategia más amplia con la que la Comunidad lleva tiempo intentando posicionarse como referencia universitaria. De todos modos, está todo bastante reciente y hay detalles que se están terminando de cerrar, pero la fecha que se maneja para empezar es el 6 de julio. A partir de ahí, las semanas irán funcionando de forma independiente, con distintas temáticas.

Habrá que ver cómo responde la demanda, aunque por precio y planteamiento no parece que vaya a faltar interés. En verano, Madrid suele ser una ciudad cara para alojarse, así que este tipo de opciones encajan bastante bien. Al final, no es una oferta pensada para todo el mundo, pero sí para un perfil muy concreto que puede encontrar aquí algo que no es fácil de ver en otros sitios: vivir la universidad antes de empezar, y eso, para muchos, puede pesar más que el precio, aunque, en este caso, el que cueste sólo 50 euros también ayuda.