Javier de Andrés, líder del PP en el País Vasco, ha sugerido a María Jesús San José, consejera socialista vasca de Justicia y Derechos Humanos, que dimita después de que «la banda que dirige Pedro Sánchez» le haya dado el papel «más sórdido, repugnante y corrupto», en referencia a liberar a miembros de la banda terrorista ETA para que otros, de la banda de Sánchez «sigan trincando».

«Hay razones diarias, constantes, para pedirle a usted la dimisión», ha iniciado De Andrés en su intervención en el Parlamento Vasco. «Yo hoy no se la voy a pedir, se la voy a sugerir por usted misma, porque un día usted, a medida que se vayan conociendo los botines, como se ha conocido el botín de Zapatero, que están sacando los miembros de la banda que dirige Pedro Sánchez, se darán cuenta de cuál es el personaje que le han encomendado a usted», ha adelantado el líder popular.

«Y le digo que es el papel más sórdido, más repugnante y más corrupto de todos ellos, que es el de ir soltando a miembros de una banda terrorista para que otros miembros de la banda que dirige Pedro Sánchez sigan trincando», ha añadido, en referencia a los pactos del PSOE con EH Bildu para gobernar a nivel nacional, que derivan en la liberación de presos etarras. «Por eso le sugiero que dimita, no merece la pena», ha concluido Javier de Andrés.

El parlamentario del PP ha advertido de que «el 85% de los beneficios penitenciarios del 100.2 –Reglamento Penitenciario– van al 8% de la población penitenciaria, que casualmente son los presos de ETA». Además, ha señalado que «los tribunales ya han dicho reiteradamente que incumplen los criterios legales para otorgar los beneficios penitenciarios» y que «se saltan las juntas de tratamiento» para adjudicarlos.

«Mienten ustedes constantemente para justificar la falta de escrúpulo», ha criticado De Andrés a la consejera, además de denunciar que «hasta en 21 ocasiones han reiterado los beneficios que los tribunales habían revocado» para ver si se conseguía «colar» o «soltar a otro criminal» y ha instado al Gobierno Vasco a «cambiar de política penitenciaria», ya que la actual «se ha demostrado falsa, un artificio, un fraude, y representa un grave daño para la sociedad vasca» porque en el País Vasco «hay mucha gente que aún sigue considerando héroes a estos criminales».

«El papel que usted está haciendo, desde luego, no conduce a transmitir un rechazo social, político y legal a esos criminales», ha advertido a la consejera, a la que ha preguntado si va a «cambiar la política penitenciaria o va a seguir regalando los terceros grados y los 100.2 para satisfacer a Bildu, su socio parlamentario».

María Jesús San José, que ha comparecido este viernes ante el pleno del Parlamento Vasco para responder al PP sobre «los beneficios penitenciarios», ha reiterado que los beneficios penitenciarios a presos de ETA se han concedido «estrictamente dentro de la legalidad y mediante los mecanismos previstos para cualquier persona interna». Asimismo, ha expresado su intención de seguir «trabajando con la ley de la mano, sometidos a los controles del Estado de derecho, para garantizar el mandato constitucional de procurar su reinserción».