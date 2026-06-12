El pasado jueves 11 de junio se celebró uno de los momentos más esperados del año: la inauguración del Mundial 2026. México y Sudáfrica fueron los protagonistas del primer partido de la competición, pero, antes de enfrentarse, los espectadores fueron testigos de un show verdaderamente impresionante en el Estadio Azteca de Ciudad de México. De hecho, Shakira se convirtió en protagonista tras regresar a una ceremonia de apertura de un Mundial dieciséis años después de aquel Waka Waka de Sudáfrica 2010. Ahora, la canción para esta edición se llama Dai Dai y la ha lanzado junto a Burna Boy. Cabe destacar que el show de este año contó con la presencia de grandes artistas y grupos, como es el caso de Maná, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández y Danny Ocean, entre otros. A pesar de todo, la cantante de Barranquilla ha sido objeto de polémica por una teoría que se ha hecho viral en redes sociales.

Esta controversia no surgió por su actuación como tal, sino porque, después, comenzaron a correr como la pólvora numerosos mensajes que ponían en duda que la artista que actuó en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México fuese, realmente, Shakira. ¡Estaban convencidos de que se trataba de un doble! Pero, ¿por qué se vio alimentada esta teoría? Muy sencillo: por el vestuario utilizado para la ocasión, el maquillaje e, incluso, la ejecución de algunos movimientos de baile que, según su criterio, eran un tanto «extraños» respecto a los que están acostumbrados. Pero lo que más impactó fue el uso constante de unas enormes gafas de sol que cubrían gran parte de su rostro, por lo que su identificación se dificultó considerablemente.

Todo comenzó con un mensaje de un usuario de X (anteriormente conocido como Twitter), en el que escribió lo siguiente: «¿Por qué en la inauguración del mundial llevaron a una doble de Shakira?». Como era de esperar, no tardó en recibir decenas de comentarios al respecto: «Dije lo mismo, esa no es Shakira», «También lo pensé» o «¿¿¿Verdad??? Aparte ni bailaba tan bien como Shakira».

¿Shakira utilizó una doble para su actuación en el Mundial 2026?

La realidad es que no. Hace tan sólo unos días confirmó su show y, además, publicó una serie de imágenes de sus últimos ensayos. Al fin y al cabo, era consciente de que iba a ser vista en directo por millones de personas en todo el mundo, por lo que debía estar a la altura: «Una semana de ensayos sin parar (…) Estamos listos».

En cuanto a las supuestas imágenes de la actuación que demostrarían la existencia de una supuesta doble de Shakira, quedarían desmontadas al haber imágenes en las que aparece la colombiana junto a más artistas en los pasillos del Estadio Azteca de Ciudad de México. Por lo tanto, todo parece apuntar a que esa teoría únicamente es resultado de una percepción alterada por la emisión de la actuación en directo, pero nada más. ¡Misterio resuelto!