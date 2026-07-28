Francia se convierte en ejemplo para España: es el primer país en Europa en vetar el acceso a redes sociales a menores

El Parlamento francés ha dado luz verde este martes a la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años, una medida que comenzará a aplicarse en septiembre en respuesta a la creciente inquietud por los efectos que estas plataformas pueden tener sobre la salud, el bienestar y la seguridad de los adolescentes. Con esta decisión, Francia se convierte en el primer país de Europa en adoptar una restricción de este tipo, siguiendo el ejemplo de Australia, donde desde diciembre de 2025 está en vigor una normativa similar que impide a los menores de 16 años utilizar plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok o YouTube.

«Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante», declaró el presidente Emmanuel Macron tras el beneplácito de las dos cámaras del Parlamento, Senado y Asamblea Nacional. La normativa francesa también contempla algunas excepciones a esta restricción, permitiendo el acceso de los menores a determinados servicios digitales, como las enciclopedias en línea y los proyectos con fines educativos.

Francia prohíbe el acceso de los menores a redes sociales

La nueva ley establece que, a partir del 1 de septiembre de 2026, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Además, las plataformas dispondrán de un plazo adicional de cuatro meses para eliminar o desactivar las cuentas que ya pertenezcan a usuarios por debajo de esa edad, por lo que la aplicación completa de la norma se producirá el 1 de enero de 2027.

Pese al calendario previsto, algunos parlamentarios han expresado sus dudas sobre la viabilidad de cumplir estos plazos, ya que las plataformas deberán implantar sistemas de verificación de edad que cuenten con la aprobación de la autoridad francesa de protección de datos. No obstante, la ministra delegada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, ha defendido que el objetivo es alcanzable.

La legislación también amplía las restricciones al uso del teléfono móvil en los institutos, una medida que ya se aplica en las escuelas de primaria y en los colegios. Aun así, cada centro educativo podrá contemplar excepciones en su reglamento interno cuando lo considere oportuno. La norma, sin embargo, no contempla sanciones ni para los menores que incumplan la prohibición ni para sus padres o tutores.

La licenciada en Psicología (UBA) Florencia Alfie explica a Infobae que las redes sociales «están diseñadas para captar la atención durante el mayor tiempo posible y eso tiene un impacto en el desarrollo emocional, el sueño, la concentración, la autoestima y la salud mental. Ahora bien, no creo que la solución sea solamente prohibir. Las leyes pueden ayudar a poner límites y también a exigirles responsabilidad a las plataformas, pero la educación digital y el acompañamiento de las familias siguen siendo fundamentales».

Otros países

La decisión de Francia se enmarca en una tendencia global que busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de las plataformas digitales. Además de Australia y francia, otros países también han comenzado a impulsar medidas similares. Malasia, por ejemplo, ha planteado restricciones para los menores de 16 años, mientras que en la Unión Europea también empiezan a surgir diferentes propuestas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.

Dinamarca ha planteado restringir el uso de estas plataformas a los menores de 15 años, aunque estudia permitir excepciones con autorización de los padres a partir de los 13. Grecia, por su parte, prepara una iniciativa legislativa con el mismo límite de edad, mientras que Irlanda analiza la posibilidad de impulsar una regulación similar siguiendo el camino de Francia. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de febrero la intención de elevar a 16 años la edad mínima para acceder a estas plataformas.

Estas iniciativas se apoyan en diversos estudios científicos que alertan sobre los efectos del uso intensivo de las redes sociales en la salud de los menores. Informes de organismos como la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral señalan que una exposición prolongada puede afectar al descanso, al bienestar emocional y favorecer la aparición de conductas adictivas.

Ley de Servicios Digitales

Cabe señalar que cualquier iniciativa nacional debe ajustarse al marco establecido por la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. Aunque los Estados miembros pueden fijar la edad mínima para acceder a las redes sociales (ya sea 13, 14, 15 o 16 años), las medidas que adopten deben respetar las normas comunes fijadas por la legislación europea y no pueden imponer obligaciones que entren en conflicto con ella.

En paralelo, la posibilidad de una regulación común para toda la Unión Europea gana peso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha manifestado su interés en avanzar hacia una normativa comunitaria que unifique los criterios entre los Estados miembros.