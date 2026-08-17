El peso que Kang-In Lee hereda de Griezmann en el Atlético: «Intento no pensar en el número»

El auditorio del Metropolitano fue apagando sus luces para que los focos se centraran sobre Kang-In Lee, que este lunes se ha presentado en sociedad como fichaje del Atlético. El surcoreano es el tercero de los cuatro fichajes que han acometido los rojiblancos en lo que va de verano, tras los de Grimaldo y Hjulmand y antes que el del Cuti Romero. Kang-In Lee, cuyo impacto mediático es gigantesco en Asia, hereda el ‘7’ de Griezmann.

«Todos sabemos que el número 7 es un dorsal especial en el Atlético de Madrid, lo han llevado muchas leyendas. Intento no pensar en el número, pienso en ayudar al equipo día a día. Eso es lo que haré hasta el último día que vista esta camiseta. Desde que me comunicaron el interés del Atlético, solo quería unirme para ganar títulos. Vamos a trabajar fuerte para dar muchas alegrías a toda la afición», aseguró el surcoreano.

Kang-In Lee apunta a modificar la forma de atacar del Atlético. Responde a un perfil más asociativo que vertical, que tanto gusta en el fútbol moderno. Es más creador que goleador. Es capaz de recibir y filtrar entre líneas, dar continuidad a la jugada y ofrece presencia en el área rival. Aunque su futuro en el Atlético dependerá en gran medida de su adaptación a las labores defensivas y a lo que haga sin balón.

«Este equipo está preparado para ganar. Tenemos grandes futbolistas, cuerpo técnico, gente de club. Es importante tener esa mentalidad de querer ganar todo, con el trabajo diario es importante que todos los jugadores ayuden a cumplir los objetivos. Veo al equipo muy bien, este año ganaremos muchas cosas, daremos muchas alegrías a los atléticos y con muchas ganas», añadió el surcoreano.

Las aspiraciones europeas son especialmente ambiciosas. Sin embargo, el surcoreano destaca que el éxito nacional es su primer objetivo. «He venido aquí porque creo que podré ganar la Liga. Solo tengo en mi mente ayudar al equipo y dar alegrías a la afición, que me han dicho que es la mejor del mundo». Éxito que los rojiblancos llevan sin conseguir desde la temporada 2020/21.