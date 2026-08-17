Kang-in Lee expone sus expectativas con el Atlético de Madrid: «Creo que podré ganar la Liga»

El Atlético de Madrid ha celebrado la presentación de Kang-in Lee como nuevo jugador del club este 17 de agosto. El equipo ficho al mediocentro ofensivo por 40 millones de euros procedente del PSG. Durante el acto, que se ha podido seguir a través del canal de YouTube del club, el futbolista no ha escondido sus ganas de agrandar su palmarés: «Estoy con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ayudar al equipo y poder ganar muchos títulos juntos. Vengo con la ambición de poder ganarlo todo».

Las aspiraciones europeas son especialmene ambiciosas. Sin embargo, el surcoreano destaca que el éxito nacional es su primer objetivo: «He venido aquí porque creo que podré ganar la Liga. Solo tengo en mi mente ayudar al equipo». Los rojiblancos llevan sin conseguir imponerse en la competición liguera desde la temporada 2020/21.

El proyecto de Simeone cuenta con varias caras nuevas, después de cerrar fichajes como el Cuti Romero, Morten Hjulmand o Alejandro Grimaldo. Kang-in Lee considera que el club puede aspirar alto: «Estamos preparados para ganar. Es lo más importante en el fútbol. Tenemos grandísimos futbolistas, un grandísimo cuerpo técnico. Es fundamental tener esa mentalidad de querer ganar todo. Y creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos con esta ambición».

La inversión para incorporar al futbolista ha sido alta, por lo que las expectativas también lo serán. En ese sentido, el centrocampista espera dejar su huella en el equipo: «Mi objetivo ahora es adaptarme y dar buenos momentos a los aficionados del Atlético. Mi intención es que sea el club que tenga el mayor número de fans coreanos en Madrid».

Kang-In Lee analiza al Cholo Simeone

El futbolista y ha podido compartir algunos momentos con su nuevo entrenador. Por el momento, sus sensaciones con el argentino son muy positivas: «Pasa el día a día con mucha pasión, con muchas ganas y al final eso lo transmite a los jugadores. Los días que he estado con el equipo han sido muy intensos. He disfrutado muchísimo».