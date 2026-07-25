Oficial: el Atlético ficha a Kang In Lee

El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de Kang In Lee procedente del Paris Saint-Germain. Después de mucho esperar, por fin ha llegado el anuncio oficial. Ha sido este sábado a primera hora del día cuando el club ha comunicado la incorporación del futbolista surcoreano hasta el 30 de junio de 2031. Se convierte así en el tercer fichaje del conjunto rojiblanco en lo que va de mercado tras las llegadas de Alejandro Grimaldo y Morten Hjulmand.

El talentoso futbolista zurdo de 25 años puede jugar tanto como mediapunta como partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo. Regresa así a la Liga, donde ya militó en el Valencia y en el Mallorca, después de conquistar las dos últimas Champions con el conjunto de Luis Enrique.

El de Incheon ingresó en las categorías inferiores del Valencia con 10 años y debutó con el primer equipo ‘che’ el 30 de octubre de 2018 en un partido de Copa del Rey, un curso en el que acabaría levantando el trofeo. Tras 62 partidos con la camiseta valencianista, fichó por el RCD Mallorca en agosto de 2021, donde fue pieza clave en los esquemas de Luis García Plaza y Javier Aguirre. En total, jugó 73 encuentros en dos temporadas antes de recalar en el PSG en el verano de 2023.

A pesar del poco protagonismo en el cuadro parisino, el surcoreano participó en 124 duelos, en los que firmó 16 goles y 16 asistencias para levantar dos Champions, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, así como tres ediciones de la Ligue 1, dos Copas y dos Supercopas de Francia.

Como internacional por Corea del Sur, se alzó con el subcampeonato en el Mundial Sub-20 de 2019, un torneo en el que fue reconocido como Balón de Oro de la competición. También se colgó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos 2023, como integrante de una Corea del Sur sub-23 que venció en la final a Japón (2-1).

En 2019, debutó con la selección absoluta de su país en un partido amistoso el 5 de septiembre contra Georgia (2-2) y suma ya 50 internacionalidades absolutas después de participar hace apenas unas semanas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.