El Atlético sigue atento a Kang In Lee, uno de sus fichajes frustrados del pasado verano, pero del que no se ha olvidado Miguel Ángel Gil Marín, convencido de que no sólo puede aportar muchísimo al equipo a nivel deportivo, sino que su imagen puede suponer enormes beneficios económicos para el club. El jugador dio calabazas a los rojiblancos porque creía que jugaría más en el PSG, pero la realidad es totalmente opuesta: apenas ha sido dos veces titular con Luis Enrique y su situación, con la cantidad de delanteros que hay en la plantilla gala, no parece que vaya a mejorar. Real Sociedad y Mallorca también andan tras su pista.

Kang estuvo a un paso de ser jugador del Atlético este verano. El traspaso estaba acordado con el Mallorca, e incluía en la operación a Rodrigo Riquelme. Sin embargo surgió la opción del PSG y el coreano, receloso ante la posibilidad de que con Simeone fuera suplente, eligió a los franceses. Han pasado tres meses desde entonces y la realidad es que se ha encontrado con una competencia feroz. No sólo se ha quedado Mbappé, sino que Luis Enrique tiene a sus órdenes a atacantes del nivel de Kolo Muani, Dembélé, Gonçalo Ramos y Marco Asensio.

Hasta ahora sólo ha jugado dos partidos como titular en el equipo francés, que pagó por él 22 millones de euros el pasado verano, y por el que firmó contrato por cinco temporadas. Kang se marchó el 20 de septiembre con la selección sub-23 a la ciudad china de Hangzhou, donde se han disputado los Juegos Asiáticos. En la final Corea derrotó a Japón por 2-1. Kang fue titular, aunque fue sustituido a los 72 minutos. Al haber conseguido esta victoria a nivel internacional, y en virtud del reglamento coreano, queda exento de la obligación de cumplir el servicio militar. Fue por tal motivo que el PSG le autorizó a marcharse durante tres semanas, en las que se perdió cuatro partido de la Ligue 1 francesa.

Su última aparición con el PSG fue el 19 de septiembre en Champions ante el Borussia Dortmund, pero su presencia se limitó a apenas 11 minutos y con el partido ya decidido. Antes de eso se había pasado tres semanas lesionado. Kang In Lee sólo salido dos veces desde el inicio, primero ante el Lorient el 12 de agosto, en un choque que finalizó sin goles, y luego ante el Toulouse, en el que participó durante 50 minutos sin que sin equipo pudiera ganar.

No sólo el Atlético anda tras sus pasos. La Real Sociedad le tiene en su lista como sustituto de Kubo y el Mallorca sueña con su cesión en enero. Mientras, en París se frotan las manos con él porque vende más camisetas que Mbappé, en una clara demostración de que la teoría de Gil Marín era la correcta, pero el futbolista quiere ser protagonista y de momento no lo está consiguiendo. Por eso en el Metropolitano no dejan de monitorizarlo.