Kubo: «Ahora vamos a por la subcampeona del mundo»

Kubo habló ante los medios de comunicación después de la victoria nipona ante España que le sitúa como primera de grupo E. El ex del Real Madrid ahora en la Real Sociedad analizó el épico triunfo del equipo asiático que estuvo a punto de dejar fuera del Mundial a los de Luis Enrique.

Matagigantes

«Pensar en gratis. Lo bueno de este equipo es que va partido a partido. Tenemos que centrarnos contra Croacia y a ver si podemos ganar al subcampeón».

Victoria

«No esperaba casi nadie esta victoria hoy».

Otra gran noche

«Esperemos que no sea la gran noche, sino el día 6 a ver si podemos ganar a Croacia y pasar la eliminatoria. Puede ser la noche que cambie la historia del fútbol».

Peligro

«Al final bueno, tampoco sentía mucho peligro. Sólo por la banda de Nico Williams. Con Morata, Pedri… nuestro plan en la segunda parte era atacar. Hemos sufrido más con el 1-2 que con el 1-0. La ocasión que ha tenido Marco… como en las olimpiadas».

Próxima ronda

«Con la ayuda de la afición y el staff y todos estamos una ronda más y a ver si podemos pasar».

Gol polémico

«Si no hubiese sido por el VAR no hubiera sido gol. Si ha dicho que no ha pasado la línea no ha pasado la línea. Gracias al VAR».