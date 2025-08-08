La razón por la que tu perro corre como loco después de darse un baño, según los expertos

Quien tiene un perro tiene un tesoro, y más en una época del año en la que, con motivo de las vacaciones, los dueños comparten más tiempo de la cuenta con sus mascotas. Con el calor más prominente, es muy aconsejable prestar mayor atención a las mascotas y algo imprescindible es bañarlas con más asiduidad. En las redes sociales se ha hecho viral un vídeo que explica el motivo por el que un perro corre como un loco después de tomarse un baño. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta práctica.

¿Por qué un perro corre después de tomarse un baño? Esta es la pregunta que se realizan muchas personas que ven cómo su perro corre como un loco después de darse un baño. En verano, con la llegada del calor y la aparición de más insectos de la cuenta por la humedad, siempre es recomendable lavar con más asiduidad a las mascotas que, en muchas ocasiones, no se toman de la mejor manera estar envueltas entre agua y jabón. Todo ello tiene una explicación y esta se ha hecho viral en las redes sociales.

¿Por qué corre un perro después de un baño?

Varios expertos en adiestración canina se han pronunciado sobre los motivos por los que un perro corre después de un baño. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Las mascotas, cuando entran en el agua, sufren un fuerte estrés que después se quitan echando una carrera después de la ducha.

«Cuando vas a bañar a tu perro, empieza con un nivel de estrés muy elevado e incluso hasta empiezan a temblar por el miedo», comienza diciendo la cuenta denominada @alimentacionyvidasana, que está especializada en mascotas. «Cuando finalizan el baño, el perro necesita liberar ese estrés que cogió durante la ducha», explica.

Además de correr después de un baño, los perros también suelen frotar su cuerpo por todos los muebles que pillan dentro de una casa. Esto también tiene un motivo, según explica esta cuenta en el vídeo que cuenta con miles de reproducciones y muchos comentarios en la red social TikTok. Según estos expertos, esto se debe al estrés y también al olor corporal, ya que «trata de recuperarlo restregando su cuerpo por toda la casa». «Es por eso que cuando sale de la ducha empieza como un loco a correr y restregarse contra la cama, sofá y todos los objetos que encuentra en la casa», explican.

«Mi perrita hace eso cuando la baño, se vuelve loca», responde una usuaria de las redes sociales, mientras que otra profundiza. «Sí, muchas veces se ensucian otra vez y después se quedan dormidos», explican. «Acabo de bañar al mío y sale del baño restregándose con todo», comenta otro dueño de una mascota, que cumple los patrones básicos de todo animal: correr después de la ducha para liberar el estrés y recuperar su olor corporal.

Sobre este tema, la cuenta @myf2007_2002 también ha publicado un vídeo viral en el que explica en una serie de fotos y con tono de humor los motivos por los que un perro corre como un loco después del baño. Esta cuenta de TikTok centra el tema en la «operación antihumedad» que realizan los animales después de la ducha, poniendo el sofá y otras partes de casa perdidas después de una buena ducha.

Así que estos son los principales motivos por los que un perro echa a correr como un loco después de darse una ducha: todo se debe al estrés y a su olor corporal.