Qué significa cuando tu perro te sigue a todas partes: los veterinarios tienen la respuesta

Si tu perro te sigue a ca todos lados, es probable te hayas preguntado si hay alguna razón detrás de este comportamiento. Aunque a simple vista pueda parecer una muestra de afecto, los veterinarios revelan que hay otros factores que influyen en esta constante cercanía.

Este comportamiento tiene más significado de lo que imaginas y puede estar vinculado con la personalidad de tu mascota, su instinto natural o incluso con algo específico de su relación contigo. Comprender por qué tu perro te sigue es clave para fortalecer vuestro vínculo y conocer mejor sus necesidades. Estas son algunas de las razones por las que tu animal de compañía te sigue a todas partes.

1. Te quiere

Estos animales son conocidos por establecer fuertes vínculos con sus cuidadores. Si tu perro te ve como su persona favorita o su líder, querrá estar a tu lado el mayor tiempo posible.

Su lealtad y su compañía hacen que vaya detrás tuya a todos lados. Este comportamiento es una señal del apego hacia ti.

2. Tu perro quiere atención

Los perros necesitan interacción y estimulación mental. Si tu mascota se aburre es posible que te siga para entretenerse. Puede también que lo haga porque tiene esperanzas de encontrar algo interesante o alguien con quien relacionarse.

Por otra parte, si tu perro te sigue y le vas hablando, dando chuches o juguetes, estás reforzando este comportamiento.

3. Está enfermo

Algunos perros pueden mostrar su apego cuando no se encuentran bien. Puede que le duela algo o esté enfermo. Por ello, se pega a tu lado en busca de alivio o para comunicarte su dolencia.

Si este comportamiento es repentino y está acompañado de otras señales de dolor, es aconsejable que acudas a un veterinario para descartar cualquier problema de salud mayor.

4. Tu perro quiere estar cómodo

A estos animales les encanta estar cerca de tu manada para sentirse cómodos y seguros. Si te sigue a todos lados, es posible que esté buscando tranquilidad. Te ve como su líder de confianza y por ello quiere estar cerca de ti.

5. Es de una raza concreta

Algunas razas de perro siguen más a los humanos que otras. Los border collies y los pastores son algunos de ellos. El dóberman y el bóxer también quieren estar cerca para vigilar posibles amenazas. A los labradores les gusta estar cerca de su persona de confianza.

Otros motivos por los cuales tu perro te sigue a todas partes es que quiere protegerte, olfatear la zona o tiene curiosidad por el entorno. Y tu mascota, ¿también te sigue a todas partes? Ahora puedes conocer mejor los motivos de este comportamiento y fortalecer tu vínculo con tu animal de compañía.