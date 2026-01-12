Dónde ver ‘Una batalla tras otra’, la película ganadora de los Globos de Oro 2025

La película que ha ganado el Globo de Oro 2026 a la Mejor cinta Musical o Comedia ha sido Una batalla tras otra, la gran favorita para arrasar en los Oscar de este año. La cinta ha sido la gran sensación del año en el mundo cinéfilo. Una historia cómica y dramática a la vez sobre los extremos ideológicos en Estados Unidos que ironiza con los problemas raciales y sociales de la actualidad. Paul Thomas Anderson siempre ha sido el gran nominado, el eterno niño mimado de Hollywood que siempre ha maravillado a la crítica pero que nunca ha recibido los premios que merece. Tras triunfar en los últimos Globos de Oro, todo indica que esta producción gamberra y transgresora será la gran ganadora de todos los galardones de este 2026. ¿Se puede ver ya en plataformas? ¿Dónde?

Una batalla tras otra (en inglés: One Battle After Another) es una película estadounidense de 2025 dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson y basada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim. La película se estrenó en Estados Unidos el 8 de agosto de 2025 por Warner Bros. Pictures.

La trama

La historia sigue a Bob Ferguson, un ex revolucionario que vive aislado y en paranoia con su hija Willa tras años de abandonar su vida pasada. Cuando un antiguo enemigo poderoso reaparece tras 16 años y secuestra a Willa, Bob se ve obligado a reunir a viejos compañeros y enfrentarse de nuevo a un mundo peligroso para rescatarla y confrontar los fantasmas de su pasado. La película combina acción intensa, drama familiar y un retrato de lealtad, resistencia y redención.

Ganadora de los Globos de Oro

Una batalla tras otra ha ganado cuatro Globos de Oro 2026. El primero de ellos fue para Teyana Taylor. Toda una sopresa si tenemos en cuenta que las favoritas eran Ariana Grande por Wicked: Parte dos y Amy Madigan por Weapons.

La cintra ganó también los Globos de Oro como Mejor Guión, Mejor Director y, lo más importante, Mejor Película Comedia o Musical.

Estos galardones posicionan a Una batalla tras otra como la gran favorita paras arrasar en los Oscar 2026. Esto es algo impotante si tenemos en cuenta que v ha sido nominado en varias ocasiones pero mumca ha ganado el ansiado premio de la Academia del Cine de Hollywood.

¿Donde ver ‘Una batalla tras otra’?

Una batalla tras otra es, sin duda, una de las cintas más importantes del 2026 y ahora puedes verla en tu casa.

En España, Una batalla tras otra se puede ver en HBO Max y, por lo tanto, en Movistar Plus+ y Amazon Prime Video si se tiene la subscripción a la mencionada plataforma.