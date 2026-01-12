Lista con todos los ganadores de los Globos de Oro 2026

Durante la madrigada del domingo 11 al lunes 12 de enero se han celebrado los Globos de Oro 2026 que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La 83ª edición de estos reconocidos galardones ha tenido lugar en ell Beverly Hilton de Los Ángeles. Al igual que en 2025, la presentadora será la cómica Nikki Glaser. Entre las candidatas se ha colado la española Sirāt de Oliver Laxe. Ha logrado dos nominaciones: a Mejor película internacional y a Mejor banda sonora original para Kangding Ray. La cinta es también la candidata española a los Oscar 2026 (ha entrado dentro de la llamada short list en varias categorías) y se llevó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Desde OKDIARIO iremos actualizando la lista de ganadores a los Globos de Oro 2026 a medida que se vaya celebrando la ceremonia.

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados y ganadores

Película dramática

Frankenstein

Hamnet

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Un simple accidente

Película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No hay otra opción

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Logro cinematográfico de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: la película

Las guerreras k-pop

Mission Imposible: Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte dos

Zootrópolis 2

Película de habla no inglesa

Un simple accidente

No hay otra opción

El agente secreto

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind

Mejor película animada

Arco

Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita

Las guerreras k-pop

Little Amelie

Elio

Zootrópolis 2

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley por Hamnet

​Jennifer Lawrence por Die My Love

Renate Reinsve por Valor sentimental

​Julia Roberts por Caza de brujas

​Tessa Thompson por Hedda

​Eva Victor por Sorry, Baby

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Los pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Deliver Me from Nowhere

Oscar Isaac, Frankenstein

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo, Wicked: Parte dos

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Parte dos

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Adam Sandler, Jay Kelly Mejor Dirección Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Los pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet Mejor Guion Frankenstein

Sinners

One Battle After Another

Sirat

Hamnet

F1 Mejor Banda Sonora Original Frankenstein

Sinners

One Battle After Another

Sirat

Hamnet

F1 Mejor Canción Original ‘Dream as One’, Avatar: Fuego y cenizas

‘Golden’, Las guerreras k-pop

‘I Lied to You’, Los pecadores

‘No Place Like Home’, Wicked: Parte dos

‘The Girl in the Bubble’, Wicked: Parte dos

‘Train Dreams’, Sueños de trenes TELEVISIÓN Mejor serie de televisión, drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de televisión, musical o comedia