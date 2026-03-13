Tiene 6 episodios y acaba de llegar a Netflix: la miniserie de Claudia Salas (‘Salvador’) que los fans del thriller van a devorar

La plataforma líder del streaming lleva un inicio de 2026 francamente portentoso, acumulando estrenos virales con series y películas que se convierten en tendencia desde el mismo momento de su estreno. Ahí está la última temporada de Machos alfa o la polémica Salvador. Y precisamente del éxito de la segunda proviene la nueva serie española con la que Netflix promete dejarnos con la boca abierta: Claudia Salas vuelve con la intrigante Esa noche.

Adaptando la novela homónima superventas de Gillian McAllister, el estudio de la «gran N roja» vuelve a deleitarnos a través de otra narración repleta de dilemas morales en esa ya constante y clásica mímesis de las dicotomías con género del drama criminal. La primera versión audiovisual del relato de McAllister parte de la dirección de dos cineastas de sobrada experiencia, como Jorge Dorado y Liliana Torres. El primero ha dirigido capítulos para series como El Ministerio del Tiempo (2015) o Gigantes (2018), aparte de ser el director de productos internacionales como Mindscape (2013) y de filmes que cosecharon ya un tremendo impacto en el apartado online como Objetos (2022). Torres por otro lado, nos regaló en 2024 la fantástica Mamífera. Ambos se reparten los seis episodios que tiene en total de una ficción en la que Jason George (Narcos) ejerce de showrunner y donde Marian Fernández Pascal y Lara Sendim son las guionistas encargadas de trasladar las páginas de McAllister al formato de la miniserie.

Netflix vuelve a contar con Claudia Salas: ¿de qué trata ‘Esa noche’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris, pidiendo ayuda. Al llegar deben decidir cómo afrontan el accidente, porque no pueden soportar la idea de ver a la menor de las tres entrando en la cárcel, dejando además a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para protegerla?»

Te puedes pelear con tu hermana, pero harías lo impensable por ella. ‘Esa Noche’ ya está disponible. pic.twitter.com/AFnA10x5pX — Netflix España (@NetflixES) March 13, 2026

Netflix, aparte de contar con Claudia Salas en Esa noche, ha terminado configurando un trío reconocibles de protagonistas famosas. Por un lado está Paula Usero (Paquita salas), quien da vida a Cris y por otro Clara Galle (A través de mi ventana), cuyo desempeño como Elena desencadena toda la trama principal.

Salas irrumpió mediáticamente en la industria española, gracias a su papel de Rebe en la segunda temporada de Élite y tras brillar en Salvador, la adaptación de McAllister marca su tercera colaboración con el terminal californiano. Eso sí, no por ello ha dejado de aparecer proyectos de corte autoral como Cerdita (2022) o la serie La Ruta (2022).

El resto del elenco secundario se configura con Nüll García (Punto Nemo), Alicia Falcó (El refugio atómico), Luis del Valle (Que Dios nos perdone), Julen Clarke (Segundo premio), Raidher Díaz y Gabriel Polanco.

Varias perspectivas: una reflexión sobre la verdad

Los capítulos de Esa noche se estructuran en las diferentes perspectivas de la historia, así que cada uno de los seis episodios tienen el nombre de los personajes que asumen el punto de vista múltiple del relato:

Capítulo 1: Cris

Capítulo 2: Paula

Capítulo 3: Elena

Capítulo 4: Luisa

Capítulo 5: Javier

Capítulo 6: Ane

La temporada cierra completamente la trama. Todos los capítulos están disponibles desde hoy mismo.