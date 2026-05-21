‘The Boroughs’ se estrena hoy en Netflix: la nueva serie de los productores de Stranger Things que promete convertirse en lo más visto

Ha pasado casi medio año desde el estreno del último capítulo de Stranger Things y, aunque los fanáticos encontraron en Relatos del 85 un placebo digno para cubrir ese vacío temático, el luto por la serie insignia de la «gran N roja» todavía está muy presente entre los suscriptores. De momento sabemos que Once y compañía no volverán, pero sus responsables creativos acaban de estrenar en Netflix un nuevo serial, cuyo objetivo no es otro que el de perseguir esa sensación de aventura y ciencia ficción ligeras y directas al corazón mismo de los espectadores: The Boroughs ya está disponible en Netflix.

Producida por Matt y Ross Duffer, esta historia protagonizada por actores veteranos posee algunas de esas características que convierten a los proyectos anecdóticos en fenómenos virales. The Boroughs representa la otra cara de la moneda de Stranger Things y en Netflix saben a la perfección cómo venderla. Mientras en el universo del Upside Down teníamos el foco siempre puesto en el lado adolescente, ahora esta apuesta recae en unos protagonistas que se encuentran en el punto vital contrario. Aquí los héroes son un grupo de jubilados dispuestos a todo con tal de defender su hogar de una amenaza extraterrestre.

Aparte de la supervisión de los hermanos Duffer en los despachos, la dirección The Boroughs ha contado con algunas figuras experimentadas dentro del ecosistema de productos de Netflix, como Kyle Patrick Alvarez (Por trece razones) y Ben Taylor (Sex Education). Agustine Frizzell (Euphoria) completa el trío de realizadores que han puesto en imagen el material original confeccionado por los guionistas de Cristal Oscuro: La era de la resistencia (2019) y La guerra de los Rohirrim (2024), Jeffrey Addiss y Will Matthews. Pero, ¿de qué trata realmente este relato que pone en valor la visibilidad de la vejez en las narrativas de acción?

Jubilados vs. aliens

El argumento principal se centra en un grupo de jubilados que viven en una idílica comunidad de Nuevo México. Sin embargo, un buen día su rutina ordinaria se fragmenta al descubrir una amenaza alienígena que les acecha en las profundidades subterráneas. Ante el peligro inminente y la indiferencia de las autoridades, el insólito grupo utiliza sus diferentes habilidades para impedir que dichas fuerzas extraterrestres les arrebaten lo único que les queda: el tiempo.

La sinopsis, la cual nos remite a una rara mezcla entre la propia Stranger Things y la cinta de culto, Cocoon (1985), tiene una cuidada selección de casting de estrellas otrora. En el elenco principal (todos con los 70 años ya cumplidos) aparecen Alfred Molina (Spider-Man), Geena Davis (Thelma y Louis), Alfred Woodard (12 años de esclavitud), Clarke Peters (The Wire), Dennis O’Hare (Dallas Buyers Club) y Bill Pullman (Carretera perdida). Tras ellos, en la parte joven del elenco tenemos a Jena Malone, Eldon Jones, Alice Kremelberg y Seth Numrich.

¿Cuántos capítulos tiene ‘The Boroughs’ en Netflix’?

Los ocho capítulos de la primera temporada de The Boroughs: Jubilación rebelde ya están disponibles en Netflix. Tendremos que ver los datos de audiencia de la plataforma para entrever la idea de lanzar más episodios.