El entrenamiento de Anne Hathaway para ‘El diablo viste de Prada 2’, según su entrenadora: «Combinó danza con fuerza»

Si eres de las que te has preguntado cómo es posible que Anne Hathaway se mantenga así de estupenda en cada película que protagoniza, no te preocupes… no eres la única. Porque la actriz sabe cómo sacar su prime en cada película y cada alfombra roja. Pero no hace mucho, su entrenadora personal Monique Eastwood reveló en una entrevista todos los secretos sobre su rutina de entrenamiento, que permiten a la actriz llegar en perfecta forma física a todos los eventos y rodajes. Lo mejor es que solo debes conocer la técnica del entrenamiento y dedicar 30 minutos al día a poder llevar a cabo esta rutina de ejercicio.

Muchas personalidades de Hollywood han mencionado en numerosas ocasiones las exigencias de la industria y sus rodajes. El nivel de exigencia de las largas e intensas jornadas moviéndose de un lado a otro de los set de rodaje, la presión por lucir perfectas en la gran pantalla… todo son condicionantes que hacen que las actrices y los actores dependan de una perfecta forma física para poder finalizar las jornadas de trabajo y, más adelante, hacer frente a las premiers luciendo un aspecto estupendo.

Claro que hay algunas que captan más la atención que otras y la de El diablo viste de Prada 2 es una de las que más presión tenía. No olvidemos que sacar otra secuela de esta película suponía traer de vuelta a dos grandes iconos compartiendo pantalla, como son Meryl Streep y Anne Hathaway. Y ambas han estado más que a la altura.

Pero algo de lo que todo el que ha acudido a las salas de cine se ha dado cuenta es de lo estupenda que luce Hathaway en este último proyecto. La actriz acaba de cumplir 42 años y parece no salir nunca del tópico encasillamiento de estar «en uno de sus mejores momentos». Y lo decimos tanto por su momento profesional como por su aspecto.

Como no, esta eterna juventud de la que presume la actriz ha desatado una ola de críticas y especulaciones, que han quedado opacadas por las declaraciones de la entrenadora personal Monique Eastwood al medio Women’s Health. Ha sido a que lleva siendo su entrenadora personal los últimos cuatro años quien ha desvelado todos los secretos de la rutina de ejercicio de la actriz, que incluso ha declarado que «Monique Eastwood lo mejora todo». Hathaway no ha sido la única de todo el reparto que ha pasado por las manos de esta entrenadora, que también ha trabajado con Emily Blunt y Stanley Tucci.

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El Método Eastwood

Pese a que El diablo viste de Prada 2 ha sido el estreno más sonado de la actriz este año, no ha sido el único. en la película Mother Mery la actriz interpreta a una cantante de pop que vuelve a los escenarios y claro… este rodaje también ha necesitado cierta preparación. Por eso, la actriz implementó en su rutina de ejercicio el Método Eastwood.

Definido por la entrenadora personal en la entrevista mencionada anteriormente como un ejercicio basado en la postura y la fuerza, el método busca mejorar la flexibilidad y la robustez a base de entrenamientos ligeros con mancuernas, cuyo peso debes ir incrementando a medida que vas ganando resistencia. Según declaraba Eastwood, este entrenamiento se nutre de elementos de danza, ballet, pilates y movimientos obtenidos de las rutinas de ejercicio físico convencionales, para dotar de resistencia y equilibrio al cuerpo.

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La rutina consiste en hacer seis ejercicios diferentes con 10 repeticiones por cada uno de ellos. No te quitará mucho tiempo, ya que el entrenamiento está pensado para que dure un total de treinta minutos. Además, para notar resultados de forma más rápida deberás llevar a cabo la rutina entre 4 y 5 días a la semana. Antes de nada, recuerda que todos estos ejercicios deben realizarse con mancuernas.

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