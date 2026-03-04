Ni yoga ni caminar: soy entrenador personal y este ejercicio de 15 minutos es el mejor para principiantes de más de 65 años

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Circuitos en casa con sesión de cuerpo completo de 15 minutos. Ese es el método de Caroline Idiens, más conocida por su plataforma de fitness, Caroline’s Circuits, donde entrena a unas 6500 mujeres de mediana edad para que se pongan en forma y sean más fuertes que nunca.

Según afirma Idens, el circuito se compone de los «siete ejercicios esenciales para mujeres mayores de 40 años». Añade que «estos ejercicios han marcado una diferencia significativa en mi estado físico y fuerza; los considero componentes clave del movimiento funcional diario».

El entrenamiento se compone de 15 minutos, con una recomendación de entre 10 y 12 repeticiones de cada ejercicio y un descanso de 20 segundos. El circuito debería de hacerse de manera completa durante tres rondas.

Entrenamiento

El circuito comienza con unas sentadillas para «fortalecer las piernas, la movilidad, el equilibrio, los cuádriceps, el core y los glúteos». Lo sigue el peso muerto rumano para la «movilidad de cadera, fuerza funcional, isquiotibiales, core y fuerza de espalda», indica Idiens.

A continuación, el remo para ayudar a «fortalecer los músculos posturales, la fuerza funcional, la parte superior y media de la espalda y la fuerza de los bíceps» y las estocadas inversas alternas para el «equilibrio y coordinación, estabilidad de cadera y core, fuerza de cuádriceps, isquiotibiales y glúteos».

Lo seguiría unas flexiones para «fortalecen el pecho, los hombros y los tríceps» y unos toques de hombros en plancha que serviría para el «fortalecimiento del core y estabilidad». Para finalizar, serían sentadillas y press para el «excelente movimiento compuesto, fuerza y movilidad de todo el cuerpo, y mejora el cardio», finaliza Idiens.