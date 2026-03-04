El aviso de la OCU sobre el nuevo fármaco para adelgazar que lo cambia todo

Fact checked

En los últimos meses, los medicamentos inyectables para adelgazar han pasado de ser tratamientos casi desconocidos fuera del ámbito clínico a ocupar titulares y conversaciones cotidianas. La promesa de una pérdida de peso significativa, respaldada por ensayos clínicos, ha despertado un enorme interés. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, insiste en que conviene analizar con calma el nuevo fármaco para adelgazar: qué son, para quiénes están indicados y qué consecuencias tiene su uso fuera del contexto estrictamente médico.

La mayoría de estos medicamentos no nacieron con el objetivo de combatir la obesidad, sino como herramientas para tratar la diabetes tipo 2. Principios activos como la liraglutida, la semaglutida, la dulaglutida y la tirzepatida están autorizados en España para el control glucémico. Solo algunos cuentan además con indicación específica para la pérdida de peso. Todos requieren prescripción médica y, por el momento, ninguno está financiado por la sanidad pública cuando se emplea con fines de adelgazamiento. Esta distinción es clave para entender tanto su eficacia como los problemas de suministro que se han generado.

La OCU y el nuevo fármaco para adelgazar

Qué medicamentos están disponibles en España

Dentro de esta familia farmacológica se comercializan en España cuatro principios activos: liraglutida, semaglutida, dulaglutida y tirzepatida. La liraglutida se administra a diario, mientras que los otros tres se inyectan una vez a la semana. Todos están autorizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya sea en monoterapia o combinados con otros antidiabéticos o insulina.

En cuanto a las marcas, la liraglutida se vende como Victoza para diabetes y como Saxenda para pérdida de peso. La semaglutida se distribuye como Ozempic en diabetes y como Wegovy cuando el objetivo es adelgazar. La tirzepatida se comercializa bajo la marca Mounjaro, válida tanto para diabetes como para control del peso, ya que utiliza la misma dosis en ambos casos.

En este último, la Universitat de Barcelona analiza un estudio sobre el fármaco y concluye que la tirzepatida ha revolucionado el tratamiento de la obesidad y de la diabetes tipo 2, aunque hasta ahora no se sabía con exactitud cómo actuaba a nivel molecular y celular.

Estos medicamentos se administran mediante inyección subcutánea con plumas precargadas, aunque las dosis pueden variar según la indicación.

Indicaciones autorizadas para el nuevo fármaco para adelgazar

De todos ellos, tres están aprobados específicamente para la pérdida de peso: la semaglutida en su versión Wegovy, la liraglutida como Saxenda y la tirzepatida como Mounjaro. Aun así, la OCU recuerda que deben emplearse siempre bajo supervisión médica y dentro de los criterios clínicos establecidos, generalmente en casos de obesidad o sobrepeso con factores de riesgo asociados.

¿Cómo actúan en el organismo los medicamentos para adelgazar?

Estos fármacos imitan la acción de una hormona intestinal llamada GLP-1, que se libera tras la ingesta de alimentos. Su función principal es regular la glucosa en sangre mediante el aumento de la insulina y la disminución del glucagón. Este mecanismo explica su utilidad en la diabetes tipo 2.

Además, retrasan el vaciado gástrico y aumentan la sensación de saciedad. Este efecto secundario, observado inicialmente en pacientes diabéticos, es el que ha impulsado su desarrollo como tratamiento frente a la obesidad. La Agencia Europea de Medicamentos, detalla en sus evaluaciones públicas que la pérdida de peso asociada a estos principios activos es significativa en determinados perfiles de pacientes, siempre acompañada de cambios en dieta y estilo de vida.

Beneficios y límites del nuevo fármaco para adelgazar

Aunque los ensayos clínicos muestran reducciones de peso relevantes, la OCU subraya que el nuevo fármaco para adelgazar no es una solución milagro. La eficacia depende de la continuidad del tratamiento y de la adopción de hábitos saludables. Además, tales medicamentos pueden producir efectos adversos gastrointestinales y no están exentos de contraindicaciones.

El problema del desabastecimiento

La popularización de estos medicamentos como herramienta estética ha provocado tensiones en el suministro. Productos como Ozempic, Saxenda y Trulicity han experimentado problemas de disponibilidad.

Ante esta situación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha recordado que deben priorizarse para las indicaciones autorizadas, es decir, el control de la diabetes tipo 2, salvo en aquellos casos con aprobación específica para obesidad.

Un debate que continúa abierto

El auge de estas inyecciones y del nuevo fármaco para adelgazar plantea un debate sanitario y ético. Por un lado, representan un avance terapéutico relevante para personas con obesidad clínica. Por otro, su uso indiscriminado puede comprometer el acceso de quienes realmente los necesitan para controlar su enfermedad metabólica.

La OCU concluye que la decisión de utilizarlos debe basarse en criterios médicos individualizados, no en tendencias ni presiones sociales, y siempre con información rigurosa y expectativas realistas.