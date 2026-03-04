Fact checked

El atletismo que implica carreras de alta resistencia, como la maratón, daña las células sanguíneas reduciendo su capacidad para cumplir sus funciones, según un nuevo estudio publicado en la revista Blood Red Cells & Iron que publica la Sociedad Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés).

Aunque no se sabe exactamente qué consecuencias a largo plazo pueden presentarse, los autores de la investigación indican que cada vez hay más evidencias sobre daños causados por las formas más extremas de actividad física, y que habría que adoptar estrategias preventivas para cuidar la salud de los atletas.

Hay análisis anteriores que han mostrado que los corredores de maratón experimentan alteraciones en sus glóbulos rojos (hematíes) durante las carreras. Esto es una potencial causa de anemia. Lo que no está claro es cuáles son las causas de este fenómeno, o sus posibles efectos a largo plazo.

En el trabajo que se ha publicado ahora se muestra que los hematíes se vuelven menos flexibles después de una prueba de atletismo de este tipo, y eso reduce su capacidad de transportar oxígeno, nutrientes y productos de desecho por el organismo. Además, los investigadores han elaborado el que hasta ahora es el mapa molecular más detallado de los cambios celulares asociados a las pruebas de resistencia.

Inflamación generalizada

Uno de los científicos, Travis Nemkov, profesor en la Universidad de Colorado Anschutz, ha declarado que participar en eventos de este tipo puede causar inflamación generalizada y dañar los hematíes: «Basándonos en estos datos, no tenemos recomendaciones sobre cómo seleccionar quién debería participar y quién haría mejor en abstenerse de practicar esta forma de deporte, lo que podemos decir es que, cuando lo hacen, el estrés sostenido daña las células más abundantes en el cuerpo humano».

Los autores examinaron marcadores que sirven para documentar la salud y el funcionamiento de los glóbulos rojos de los deportistas antes y después de participar en la carrera entre Martigny-Combes y Chamonix (Suiza y Francia), y el Ultra Trail de Mont Blanc. Para ello, obtuvieron muestras de sangre de 23 participantes.

Así funcionan los glóbulos rojos

Los glóbulos rojos transportan oxígeno y otras sustancias por el organismo, y deben ser flexibles para poder transitar por los vasos sanguíneos de menor tamaño. Analizaron miles de proteínas, lípidos, metabolitos y otros elementos presentes en el plasma y las propias células.

De acuerdo con sus resultados, la sangre de los corredores mostró señales de daño de forma consistente, con patrones que indican que el envejecimiento se ve acelerado. Basándose en esta observación, sospechan que, a medida que las carreras son más largas, los atletas pierden más hematíes y acumulan mayor daño en las que siguen funcionando.

Nemkov ha explicado que no se sabe cuánto tiempo necesita el organismo para reparar los daños o si estos tienen impacto en la salud a largo plazo.

En sus conclusiones, indican que con otros estudios sobre la cuestión será posible, en el futuro, adoptar estrategias eficaces para mejorar el rendimiento de los deportistas y reducir el impacto negativo de la actividad, con protocolos especiales para el entrenamiento, la nutrición y la recuperación.

Para Angelo D’Alessandro, profesor de la misma universidad, este estudio muestra que la actividad física extrema fuerza un envejecimiento acelerado de las células sanguíneas, y que comprender cómo se produce este fenómeno ofrece «una oportunidad única» para aprender cómo preservar su función en los atletas, pero quizá también en el campo de la medicina de transfusiones.